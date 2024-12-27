Подмосковный ветеринарный колл-центр будет работать в праздники без выходных

Фото: пресс-служба Мисельхозпрода МО
Единый колл-центр Московской области по вопросам ветеринарии будет работать во время новогодних каникул ежедневно по двенадцать часов в стуки, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Специалисты подмосковной ветслужбы напоминают, что новогодние праздники являются временем повышенной травматичности для домашних животных. Питомцам грозят порезы от разбитых ёлочных украшений, ожоги от бенгальских огней, отравления и пр. Поэтому хозяевам следует минимизировать риски для домашних любимцев и при признаках недомогания как можно скорее обращаться к специалистам.«Ветеринарный колл-центр Подмосковья продолжит работать и в праздничные дни в режиме с девяти утра до девяти вечера. Через колл-центр можно получить консультацию, узнать адрес и время работы ближайшей ветеринарной станции и записаться на приём. Телефон колл-центра: 8 (495) 668-01-25», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов