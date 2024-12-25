Ветеринар назвала самые опасные для животных новогодние украшения

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Искусственная елка безопаснее для собак и кошек, так как, если дерево натуральное, домашние животные могут травмироваться о его ветки и даже проглотить, что приведет к срочной операции. Об этом рассказала ведущий ветеринарный врач — терапевт-гастроэнтеролог Vetcity Clinic Наталья Грезина. По ее словам, питомцам также опасно пить воду, в которой стоят живые елки.
«Главный атрибут праздника — елка. Если дерево натуральное и животное соблазнится погрызть ветки, иголки могут травмировать слизистую ротовой полости. Хуже всего — и у нас бывали такие пациенты — если собака или кошка проглотит веточку, иголки, и придется экстренно проводить операцию по извлечению инородного тела. Животным также опасно пить воду, в которой стоят живые елки», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц поделился, как защитить собаку от грохота новогодних салютов, которые грозят ему психологической травмой. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что во время запуска фейерверков питомца лучше оставить дома, включив маскировочный звук — телевизор или музыку.
«И второе – в этот момент нужно общаться с собакой, создавать какие-то позитивные моменты, например, дать ей какое-то лакомство, огладить, совершать взаимодействия, которые приятны для собаки. То есть делать все, что может сгладить неприятное впечатление от звуков», — рассказал специалист.Читайте также:
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Данил Пономарев