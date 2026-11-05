Воробьев поздравил работников судов Подмосковья с профессиональным праздником

05 ноября 2026, 08:57

оригинал Андрей Воробьев (Фото: Telegram-канал @vorobiev_live)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников судебной системы с профессиональным праздником и рассказал об их работе в своем Telegram-канале.