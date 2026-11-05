Воробьев поздравил работников судов Подмосковья с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников судебной системы с профессиональным праздником и рассказал об их работе в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в судах Подмосковья трудятся свыше 1,3 тыс. судей и более 3,6 тыс. сотрудников аппарата. За прошлый год они рассмотрели около 2,7 млн дел и материалов.
Воробьев отметил, что за судебной статистикой стоят судьбы людей, интересы бизнеса и государства. Поэтому участникам процесса нужны профессионализм, беспристрастность и чувство ответственности.
Губернатор обратил внимание на развитие электронного правосудия. Цифровые технологии и искусственный интеллект помогают сотрудникам быстрее справляться с рутинными задачами.
Воробьев поблагодарил судей, работников аппаратов и ветеранов судебной системы за труд, пожелал им здоровья и благополучия. Глава региона напомнил, что инициативу об учреждении Дня работника суда в прошлом году поддержал президент России.
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