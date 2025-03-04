Подмосковным бизнесменам напомнили о реестре для нелегальных мигрантов

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Реестр контролируемых лиц заработал в России с 5 февраля, туда вносятся сведения об иностранцах, которые находятся в нашей стране нелегально. Реестр является публичной базой данных, обратиться к которой может любой желающий, сообщает пресс-служба МВД РФ.
С момента попадания иностранца в реестр контролируемых лиц к нему применяется особый правовой режим — режим высылки, включающий запрет на изменение места жительства или места пребывания в России без разрешения полиции, на выезд за пределы муниципалитета, в котором живёт мигрант, а также ограничение на покупку недвижимости, транспорта, управление автомобилем, открытие банковского счёта, заключение брака и пр.
В рамках режима высылки полиция получает право доступа в жилище внесённого в реестр лица, право наблюдения за ним непосредственно или с помощью технических средств и так далее.
При найме мигранта на работу предприниматель может проверить, внесён ли потенциальный сотрудник в реестр контролируемых лиц.
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В рамках режима высылки полиция получает право доступа в жилище внесённого в реестр лица, право наблюдения за ним непосредственно или с помощью технических средств и так далее.
При найме мигранта на работу предприниматель может проверить, внесён ли потенциальный сотрудник в реестр контролируемых лиц.
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Лев Каштанов