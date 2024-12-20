Более чем 40 участникам спецоперации из Подмосковья списали кредитные долги

Видео: пресс-служба ГУРБ МО
41 участник спецоперации из Подмосковья воспользовался правом на списание долгов по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«После внесения изменений в действующее законодательство судебные приставы региона с 1 декабря прекратили 97 исполнительных производств по кредитным обязательствам на 27 млн рублей в отношении 41 участника СВО. Все участники специальной военной операции имеют право на приостановление исполнительного производства», – отметили в ведомстве.Федеральный закон, согласно которому участникам СВО и их супругам могут списать кредитные долги, вступил в России в силу 1 декабря. Если контракт на военную службу заключён с этого дня сроком более чем на год, исполнительные производства по просроченным кредитам до 10 млн рублей будут прекращены.
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