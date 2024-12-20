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Более чем 40 участникам спецоперации из Подмосковья списали кредитные долги

Видео: пресс-служба ГУРБ МО

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41 участник спецоперации из Подмосковья воспользовался правом на списание долгов по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.


«После внесения изменений в действующее законодательство судебные приставы региона с 1 декабря прекратили 97 исполнительных производств по кредитным обязательствам на 27 млн рублей в отношении 41 участника СВО. Все участники специальной военной операции имеют право на приостановление исполнительного производства», – отметили в ведомстве.
Федеральный закон, согласно которому участникам СВО и их супругам могут списать кредитные долги, вступил в России в силу 1 декабря. Если контракт на военную службу заключён с этого дня сроком более чем на год, исполнительные производства по просроченным кредитам до 10 млн рублей будут прекращены.



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#гурб
Украинская журналистка Панченко посоветовала генсеку НАТО Рютте пойти в окопы
20 декабря 2024, 19:07

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте следует отправиться воевать на Украину. С таким призывом обратилась к нему украинская журналистка Диана Панченко.
Так она отреагировала в своей социальной сети Х на пост главы НАТО, посвящённый встрече с нелегитимным президентом страны Владимиром Зеленским.

«Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу», — написала журналистка.

В среду, 18 декабря, в Брюсселе прошла встреча Зеленского с Рютте, несколькими лидерами ЕС, а также главами Евросоюза и Еврокомиссии. При этом генеральный секретарь блока в своём выступлении перед встречей неожиданно сделал акцент на будущем мирном соглашении, а также необходимости обеспечить Киеву сильную позицию за столом переговоров.

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Губернатор Сальдо: Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией
20 декабря 2024, 18:55

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью журналистам заявил, что Киевский режим понимает неизбежность освобождения Херсона Россией, пишет РИА Новости.
По его словам, украинское руководство с самого начала осознавало, что Херсон является частью России и лишь временно находится под оккупацией. Сальдо отметил, что украинские власти всегда опасались этого момента, однако не могут предсказать, когда именно это произойдет.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал обращение в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и его пригородов к эвакуации.

Херсонская область — это регион России, расположенный в нижнем течении реки Днепр и омываемый Азовским и Черным морями. Область стала частью России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает результаты этого референдума и продолжает обстреливать территорию. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, остаётся под контролем украинских войск.

Половина американцев выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэс
#днр
#херсонская область
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Офицер ВС США Дэвис назвал три варианта выхода из конфликта для Киева
20 декабря 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Diy13

Для Украины существует только три варианта завершения вооружённого конфликта с Россией. Их назвал подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис.
Первые два возможных сценария завершения конфликта выглядят крайне пессимистично для Киева, сказал отставной офицер в своём блоге на YouTube. Третий подразумевает скорейшее заключение мирного соглашения.

«Либо вы умрете медленно, либо быстро, либо пойдете на урегулирование путем переговоров. На данный момент существуют только эти три варианта», — обратился Дэвис к украинским властям.

По его словам, преимущество на поле боя всегда было на стороне российских военных, а сейчас у ВСУ уже нет даже возможности удерживать занимаемые позиции, не говоря уже о наступательных операциях.

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СК завел уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
20 декабря 2024, 18:22

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России инициировал уголовное дело по статье о теракте в связи с недавним обстрелом города Рыльск в Курской области, который совершили боевики Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В пятницу боевики применили дистанционные средства огневого поражения для ракетного удара по городу, где на тот момент находились мирные жители. Как подчеркивается в официальном сообщении, целью атак стали гражданские объекты. По предварительным данным, в результате обстрела имеются как погибшие, так и пострадавшие, а точное количество жертв в настоящее время устанавливается. По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области окажет необходимую помощь как пострадавшим, так и семьям жертв. Никто не останется один на один со своей бедой.

Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску

Ранее стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Несколько человек погибли при обстреле Рыльска в Курской области
20 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

Несколько человек по предварительным данным погибли при украинском ракетном обстреле Рыльска в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Также в результате удара пострадали несколько человек. Информация о числе погибших и пострадавших уточняется. Однако, по данным Telegram-канала Mash, в результате атаки пострадали как минимум 5 человек.

Подчеркнём, что Рыльск располагается в 30 километрах от Курской АЭС в Курчатове.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что на месте прилёта работают все оперативные службы, также в город прибыли его заместители. Сам глава Курской области прибудет в Рыльск из Москвы по окончании заседания Госсовета.

Хинштейн подчеркнул, что всем пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь.

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Стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Пресс-служба: Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
20 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/Nordroden

Курская АЭС функционирует в обычном режиме, несмотря на интенсивные ракетные атаки Рыльска со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе станции, пишет РИА Новости.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали город Рыльск в Курской области с помощью ракет.

Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску

Отмечается, что Курская АЭС функционирует в обычном режиме. В соответствии с диспетчерским графиком, энергоблоки № 3 и № 4 работают на установленной мощности, в то время как энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС и в её окрестностях соответствует нормам, характерным для обычной работы энергоблоков, не превышает естественных фоновых значений.

В Ярославле арестован местный житель за призывы к подрыву Курской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Германии отказываются от военной службы из-за страха попасть на Украину
20 декабря 2024, 17:44

Фото: iStock/Michele Ursi

С 2022 года жители Германии стали чаще отказываться от военной службы. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на собственное исследование.
Отмечается, что только в 2024 году (статистика до 31 октября) от военной службы отказались 2468 граждан. Это на 50% больше, чем в том же периоде прошлого года, и в 11 раз больше показателей 2021 года.

Издание отмечает, что отказ жителей Германии от военной службы связан со страхом попасть на Украину.

Напомним, что Минобороны России неоднократно заявляло об использовании киевским режимом иностранных наёмников в качестве пушечного мяса. Российские военные продолжают ликвидировать их в зоне СВО.

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ВСУ атаковали Рыльск ракетами ATACMS: данные о погибших и пострадавших, что известно
Появились данные о пяти погибших при ракетном обстреле ВСУ Рыльска
20 декабря 2024, 17:14

Фото: iStock/bpawesome

При ракетном обстреле ВСУ Рыльска в Курской области, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, среди них может быть ребенок, еще не менее 25 человек пострадали, пишет Mash.
Предполагается, что ВСУ ударили по жилым кварталам Рыльска западными дальнобойными ракетами с кассетной частью. Известно о пяти погибших, при этом есть информация, что среди погибших оказался ребенок. Не менее 25 человек пострадали. Официально эти данные не подтверждались.

После обстрела загорелось здание педучилища, а рядом образовалась огромная воронка. Также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов. Предполагается, что обстрел велся из Черниговской области.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ракетном обстреле Рыльска в своем Telegram-канале. По его словам, украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения.

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Стало известно, откуда ВСУ нанесли удар HIMARS по Курской области
20 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/ Iryna Imago

Натовская РСЗО HIMARS, по предварительной информации, вела обстрел по Рыльску из Черниговской области, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Известно, что найденные в Рыльске обломки говорят о том, что Вооружённые силы Украины атаковали из американского РСЗО. Такое мнение выразили специалисты, которые осмотрели фрагменты в центре города.

По информации канала, число пострадавших при обстреле украинской армией города Рыльск в Курской области достигло 11 человек, одна женщина погибла. Уточнялось, что все потерпевшие — гражданские люди.

Всего по городу киевский режим выпустил более 13 залпов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские националисты намеренно нацеливаются на мирные объекты и социальные учреждения. Он добавил, что сейчас находится в Москве на заседании. Сразу после его завершения, по словам Хинштейна, он выдвинется в Рыльск.

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