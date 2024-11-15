Подмосковным коммунальщикам накануне зимы передали девять ломовозов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области в преддверии зимы состоялась передача муниципалитетам девяти ломовозов. Всего до конца осени городским округам будет поставлено 14 таких машин, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Переданная техника направлена в Балашиху, Дмитров, Каширу, Коломну, Лобню, Можайск, Павловский Посад, Пушкинский, Сергиев Посад и другие городские округа региона. Ломовозы улучшат работу коммунальных служб, ответственных за уборку и вывоз отходов», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, всего за год власти Подмосковья дополнительно приобрели более 1,8 тыс. единиц спецтехники и оборудования. Помимо ломовозов, автопарк пополнили самосвалы, мини-погрузчики, газели и экскаваторы-погрузчики.
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Лора Луганская