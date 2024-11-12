В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды

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В Подмосковья по заявкам жителей в октябре нормализовали температуру горячей воды более чем в 600 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Качественное и бесперебойное горячее водоснабжение – залог комфортной жизни. Температура горячей воды в квартирах должна составлять не менее +60°C. При низкой температуре может начаться рост опасных бактерий, а слишком высокая может привести к ожогам у жильцов и износу систем водоснабжения. В октябре по заявкам жителей Подмосковья при содействии инспекторов министерства приведена в норму температура горячей воды более чем в 600 квартирах», – отметили в Минчистоты.В министерстве напомнили, что управляющие компании обязаны контролировать качество подаваемой в квартиры воды, обеспечивать её соответствие санитарным стандартам. УК также должны информировать жителей о результатах проверок и принимать меры в случае выявления нарушений.
Заметили отклонения температуры горячей воды в квартире, нужно обратитесь в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская