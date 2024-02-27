Подмосковным коммунальщикам напомнили правила складирования и вывоза снега

Фото: ГУСТ МО
Работникам городских хозяйств напомнили правила складирования и вывоза снега в преддверии весны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО напомнили коммунальным службам о правилах вывозах снега с территорий и рассказали о некоторых исключениях.
Стоит отметить, что к сезону потепления городские хозяйства начинают готовиться заблаговременно. Для этого сотрудники отчищают от мелкого мусора ливневые стоки, лотки и колодцы, а также при необходимости проводится ремонт решеток ливневой канализации.
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«Еще в преддверии зимы муниципалитеты определили общие места складирования снега, которых в области примерно 256 штук. Если снег чистый, без примеси противогололедных материалов, то его складируют на местах временного хранения, которые определены в каждом дворе. Загрязненный снег в первую очередь убирается с мест, где весной происходят скопления талых вод, в низинах и вблизи подвалов многоквартирных домов», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева