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Подмосковным коммунальщикам передали 24 самосвала

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области передало коммунальным службам девяти городских округов региона 24 самосвала, сообщает пресс-служба ведомства.
«Самосвалы получили следующие округа: Рузский, Электросталь, Сергиево-Посадский, Щёлково, Химки, Солнечногорск, Фрязино, Чехов и Ступино», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что переданные 24 самосвала — последние из более чем 1,8 тыс. единиц коммунальной техники разных видов, закупленной министерством в текущем году, остальные спецмашины и средства малой механизации были переданы муниципальным коммунальщикам ранее.



Всего в 2024 году областное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору закупило 79 тракторов, 72 самосвала, 63 «ГАЗели», 62 экскаватора-погрузчика, 56 мини-погрузчиков, 14 ломовозов и более тысячи единиц прочего оборудования.

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#минчистоты
#коммунальные службы
#техника
#московская область
#подмосковье
В клубном ЖК «M_5» продолжается строительство двух 25-этажных домов
05 декабря 2024, 10:06

Фото: istockphoto / ilkercelik

В Красногорске на улице Центральной продолжается возведение двух 25-этажных жилых зданий в составе клубного жилого комплекса «М_5», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Первый корпус уже близок к завершению: в нём проводятся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Во втором здании продолжаются фасадные и электромонтажные работы.

Входные зоны корпусов «М_5» спроектированы как многофункциональные пространства. Просторные холлы оснащены лифтами, мягкой мебелью в зоне ожидания и стойкой консьержа.

Входы на территорию и в подъезды находятся на уровне земли, что обеспечивает удобство заезда колясок и перемещения на роликах и велосипедах. Кроме того, предусмотрены места для зарядки телефонов, хранения колясок и приёма почты.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В первом доме проводятся пусконаладочные работы инженерных систем, а на прилегающей территории уже оборудована детская площадка и идёт благоустройство.

Во втором здании специалисты занимаются установкой современных инженерных систем . Здесь ведутся вентиляционные работы, монтаж водопровода, канализации и системы водяного пожаротушения. Кроме того, продолжаются электромонтажные работы и каменная кладка.

Жилой комплекс «М_5» от ГК «Садовое кольцо» находится недалеко от Москвы-реки и обладает развитой инфраструктурой.



#благоустройство
#подъезды
#строительство
#минжилполитики мо
#московская область
#красногорск
#жк
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Жителей Серебряных Прудов предупредили об отключении электричества 6 декабря
05 декабря 2024, 09:54

Фото: istockphoto.com/A stockphoto

Отключение электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами будет проводиться в шести населённых пунктах городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию «Россети Московский регион».
«6 декабря в период с 8 утра до 17:0 не более чем на два часа будет прекращена подача электричества на улице Заречная, улице Ильи Садофьева, в переулке Заречный и ДРСУ в рабочем посёлке Серебряные Пруды, а также в деревнях Ливадия и Растрехаевка и селе Новоклёмово», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на указанной территории проживает более тысячи человек и находится один социально значимый объект.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в парке культуры и отдыха «Серебряный» округа Серебряные Пруды организуют шашечный турнир и настольную игротеку.

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#серебряные пруды
#электричество
#россети московский регион
#жкх
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В ЖК «Пригород Лесное» была построена поликлиника на 1000 посещений в смену
05 декабря 2024, 09:48

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе Московской области, в 7 километрах от МКАД, была построена поликлиника на 1000 посещений в смену для детей и взрослых, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В четырёхэтажном здании поликлиники площадью 7,5 тысяч квадратных метров были созданы отдельные входы для детского и взрослого отделений.

На первом этаже каждого блока расположены гардеробная, регистратура, кабинеты для забора крови и приёма биоматериалов, а также кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста с доступом через приёмно-смотровой бокс. Во взрослой части поликлиники планируется открыть аптеку.

На территории жилого комплекса «Пригород Лесное» уже функционируют пять детских садов на 1800 мест и две школы, рассчитанные на 2200 учеников. В настоящее время ведётся строительство ещё двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.

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#подмосковье
#поликлиника
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Весенний призыв 2025: сроки службы, изменения в законе, кого призовут в армию
05 декабря 2024, 09:45

Фото: istockphoto/scaliger

План призыва на весну 2025 года в России пока не утвержден. В 2022 году на службу отправились 134 000 чел., в 2023 г. — 147 000 новобранцев, а весной 2024 — 150 тыс. Очевидна тенденция к увеличению численности призывников. Однако точно известно, что весенний призыв 2025 года сопровождается новыми особенностями законодательства, которые вступили в силу с января 2024 года. Подробности – в материале «Радио 1».

Когда будет весенний призыв 2025


Сроки весеннего призыва в 2025 году пока остаются прежними — с 1 апреля 2025 и продлится до 15 июля 2025.

​Изменения в законе о призыве


С января 2024 года в силу вступили новые особенности законодательства, который сопровождают грядущий призыв:

  • Возраст военнообязанных увеличили на 3 года, теперь на службу призывают от 18 до 30 лет;
  • Также увеличены возраст снятия с воинского учета и сроки пребывания в запасе и мобилизационном резерве;
  • За неявку в военный комиссариат по повестке увеличен штраф — от 10 000 до 30 000 руб. Отметим, что увеличенные административные взыскания действуют с 1 октября 2023 года.
  • Возможен вариант изменения оснований для отсрочки либо освобождения от срочной службы по здоровью, в этом году он не утвержден;
Помимо этого, с 5 августа 2023 года появилась возможность ставить на воинский учет заочно, без необходимости посещать военкомат и подавать документы. Осуществляется это на базе данных государственных ресурсов. Также медицинское обследование и психологический отбор призывник может пройти позже: при личной явке военкомат.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk


Кого призовут весной в 2025 году


На срочную службу будут привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Под весенний призыв 2025 года подпадают мужчины, которые не имеют права на отсрочку, родившиеся в 1995 году и далее: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007. Так, в следующем году повестку могут получить граждане, которым исполнилось 27 лет в 2024 или в 2025 (от 1997 г.р.). Призывть новобранцев буду, в том числе, и на новых территориях РФ.

Утётно-призывной деятельностью и сопутствующей работой занимаются комиссариаты — ставят новобранцев на ВУ, принимают решение об отсрочке, освобождении, направление призывника по месту несения службы, а также ведут учет призывников (информацию о смене места работы, состояния здоровья, семейного положения и так далее).


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Сроки призыва 2025


Основные сроки весеннего призыва в 2025 году:
  • с 1 апреля по 15 июля — общий срок весенней призывной кампании 2025 года;
  • с 1 мая до 15 июля — срок призыва, действующий в отношении учителей, педагогов, работников сферы образования.
  • с 1 мая до 15 июля — срок призыва в отдельных регионах.

Весной не будут призывать граждан, работающих в сфере сельского хозяйства, поскольку в этот период они занимаются проблемами будущего урожая и продовольствия.

После 15 июля повестки также могут высылаться, однако они касаются уточнения информации или уже обеспечения явки на осенний призыв 2025.

Порядок призыва в армию весной 2025


Порядок призыва в армию весной 2025 стандартный:

  • прохождение медкомиссии, определяющие критерии годности или освобождающие от службы по стоянию здоровья. Также возможно назначение повторного медосвидетельствование спустя 6 месяцев;
  • явка на заседание призывной комиссии. Принимается окончательное решение о призыве или освобождении. Есть случаи, когда уже по результатам медкомиссии признают годным и вручают повестку.

В 2025 году длительность службы в армии останется прежней – 1 год.

Категории годности призывника:


  • Категория А: годен без ограничений, призывник может служить в любых войсках и подразделениях;
  • Категория Б: незначительные ограничения. Несли службу может, соднако в элитных подразделениях, к примеру, в ВДВ путь закрыт;
  • Категория В: не подлежит призыву. Освобожден от службы по призыву, но может быть вызван на военные сборы или призвать в случае мобилизации;
  • Категория Г: временно не годен (из⁠-⁠за ряда заболеваний призывника могут признать негодным на срок до 12 месяцев);
  • Категория Д: не годен к военной службе (в армию не может попасть ни при каких обстоятельствах).

Обращаем внимание, что что весенний призыв не является мобилизацией . Частичная мобилизация регулируется Указом Президента РФ Владимира Путина от 21.09.2022 N 647 и другими документами.

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Загруженность подмосковных дорог утром 5 декабря составила пять баллов
05 декабря 2024, 09:39

Фото: istockphoto/scaliger

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 5 декабря, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону Москвы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 897 тысяч машин. Это на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
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В шести округах Московской области на дорогах отремонтировали ограждения
05 декабря 2024, 09:33

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьеры на семи региональных трассах в шести населённых пунктах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП, а пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.
Ремонт был проведён:

  • на 90-м километре Каширского шоссе в городском округе Ступино;
  • на улице Академика Туполева в микрорайоне Востряково города Домодедово;
  • на улицах Московская и Дмитрия Пожарского в Можайске;
  • на улице Центральная в Щёлково;
  • на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном;
  • на улице Почтовая в рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск.
В Министерстве транспорта Подмосковья отметили, что проверка состояния региональных дорог проводится еженедельно.

Особое внимание уделяется покрытию и элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, таким как ограждения, искусственные неровности, светофоры, знаки и линии освещения, и при необходимости проводится их ремонт.

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#минтранс мо
#подмосковье
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Стало известно, какие пенсии будут получать российские пенсионеры в 2025 году
Депутат ГД Бессараб: в 2025 году пенсии проиндексируют на 14,75%
05 декабря 2024, 07:58

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году в России пенсии проиндексируют на 14,75%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75 процента», — заявила Бессараб.

Она уточнила, что получатели социальных пенсий, чьи доходы не достигают прожиточного минимума, будут получать социальные доплаты.

Депутат подчеркнула, что все пенсионеры будут обеспечены прожиточным минимумом. Доплаты будут производиться как из бюджета региона, так и из федерального.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.

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Врачей обеспокоило введение обязательных медицинских стандартов
«Ъ»: врачей беспокоит введение обязательных клинических рекомендаций
05 декабря 2024, 06:15

Фото: iStock/demaerre

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Минздраву с предложением решить проблемы, связанные с введением обязательного использования клинических рекомендаций (КР) в медицине с 1 января 2025 года, передает «Коммерсант». По мнению Матвиенко, медики в регионах недостаточно готовы к переходу на новые стандарты из-за нехватки ресурсов и материально-технической базы.


Что такое клинические рекомендации

Клинические рекомендации — это регламенты, включающие данные о диагностике, лечении и профилактике различных заболеваний. Они используются для оценки качества медицинской помощи и принимаются судами при рассмотрении конфликтных ситуаций между пациентами и медиками.

Разработкой рекомендаций обычно занимается профессиональное сообщество, а утверждением — Минздрав.

Почему введение КР вызывает споры

Многие медицинские организации, особенно в регионах, опасаются, что внедрение обязательных КР станет причиной финансовых и юридических проблем.

Отсутствие необходимого оборудования, такого как аппараты МРТ или УЗИ, может привести к тому, что медицинские случаи будут признаны недействительными для оплаты страховыми компаниями.

Фото: iStock/Photo_Concepts

Существующие бюджеты территориальных фондов ОМС (обязательного медицинского страхования), по мнению экспертов, не покрывают расходы, необходимые для обеспечения полного соответствия клиническим рекомендациям.

Это ставит под угрозу стабильную работу медучреждений.

Решения для снижения напряженности

Валентина Матвиенко рекомендовала провести разъяснительную работу с медицинскими организациями, чтобы снизить напряжение и избежать возможных правовых и финансовых последствий.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что постепенный переход на использование КР позволит избежать снижения качества медицинской помощи.

Минздрав, в свою очередь, дорабатывает проект порядка применения КР с учетом предложений медиков, представителей пациентских организаций и депутатов.


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Кадыров высказался о «сидящих не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве
Глава Чечни Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах»
05 декабря 2024, 05:02

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров высказал недовольство работой главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле», передает «Грозный-информ».

По словам Кадырова, в деле участвуют представители правозащитных организаций, депутаты и сенаторы, а также он сам. Однако, несмотря на внимание со стороны высокопоставленных лиц, работа следственных органов не удовлетворяет руководителя региона.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.
Кадыров также отметил необходимость осторожного подхода со стороны главы СКР в вопросах, касающихся терроризма, и призвал избегать сравнений между терроризмом и исламом.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире отряда «Аид».

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