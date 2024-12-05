Подмосковным коммунальщикам передали 24 самосвала

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области передало коммунальным службам девяти городских округов региона 24 самосвала, сообщает пресс-служба ведомства.
«Самосвалы получили следующие округа: Рузский, Электросталь, Сергиево-Посадский, Щёлково, Химки, Солнечногорск, Фрязино, Чехов и Ступино», — уточняется в сообщении.Отмечается, что переданные 24 самосвала — последние из более чем 1,8 тыс. единиц коммунальной техники разных видов, закупленной министерством в текущем году, остальные спецмашины и средства малой механизации были переданы муниципальным коммунальщикам ранее.
Всего в 2024 году областное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору закупило 79 тракторов, 72 самосвала, 63 «ГАЗели», 62 экскаватора-погрузчика, 56 мини-погрузчиков, 14 ломовозов и более тысячи единиц прочего оборудования.
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Лев Каштанов