Подмосковным охотникам напомнили правила добычи водоплавающей и боровой дичи

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Сезон охоты на водоплавающих птиц начался в Московской области 20 марта, добывать можно селезней крякв, других уток и гусей, позже откроется охота на тетеревов, вальдшнепов и глухарей. При этом важно помнить о правилах и ограничениях, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В частности, охотиться на селезней из искусственного укрытия с использованием живых подсадных уток разрешено на всех охотничьих угодьях региона в период с 20 марта по 10 мая. При этом добыть можно не более пяти селезней утки-кряквы и пяти селезней других видов», — говорится в сообщении.Охота на селезней без подсадных уток, а также на токующих глухарей и тетеревов разрешена в южной части Подмосковья с 13 по 22 апреля, а в северной — с 20 по 29 апреля. За сезон можно добыть не более пяти гусей, трёх вальдшнепов и по одному глухарю и тетереву.
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Лев Каштанов