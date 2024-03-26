Жителям Подмосковья рассказали правила сбора березового сока

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В Минэкологии напомнили жителям региона о правильном сборе березового сока. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В регионе начался период сокодвижения, а значит скоро многие жители отправятся в леса и парки за сбором березового сока. Больше всего его становится в период таяния снега.
Стоит отметить, что после окончания сбора очень важно заделать отверстие в стволе садовым варом, воском или заткнуть его палочкой со мхом, чтобы дерево могло продолжать готовится к теплу.
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«Законом не запрещен сбор этого продукта, если, конечно, деревья с которых он собирается не находятся на территории особо охраняемой природной территории.Чтобы не причинять вред деревьям необходимо знать несколько правил. Во-первых, нельзя использовать для этих целей молодые древесные насаждения с диаметром ствола меньше 30 сантиметров, а также делать несколько отверстий в одной березе и сливать с нее больше 1,5 литров сока», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева