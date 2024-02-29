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Подмосковным округам передали 20 единиц коммунальной техники

29 февраля 2024, 12:17
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Восемь округов Московской области получили в собственность 20 спецмашин для ухода за зимними дорогами, технику передали учреждениям жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Для улучшения содержания дворовых территорий мы передали в городские округа 20 тракторов с пескоразбрасывателем», — уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Дорожные трактора были переданы Шаховской, Балашихе, Реутову, Власихе, Можайскому округу, ЗАТО «Восход», Люберцам и Зарайску.


В министерстве также отметили, что автопарк коммунальных служб Московской области ежегодно пополняется новой техникой для уборки снега, подметания и полива дорог, а также катками, тракторами и автовышками.

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#коммунальные службы
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#уборка
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#наталья адигамова
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В «Ростехе» анонсировали возобновление производства самолётов А-50
Чемезов: Россия возобновит производство самолётов А-50
29 февраля 2024, 12:15

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Россия собирается возобновить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом в кулуарах Гостиного двора заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Он подчеркнул, что этот самолёт обязательно нужно производить. Причём, не только для нужд российской армии, но и для отправки в другие государства.

Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Он отмечал, что оборонно-промышленный комплекс страны активно развивается. В настоящее время прилагаются все возможные усилия для активного производства вооружения.

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#ростех
#самолёты
#россия
#производство
#оборона
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Ушла из жизни актриса Дарья Гончарова, мать Таисии Вилковой
29 февраля 2024, 12:00

Фото: iStock/trofimich

Ушла из жизни актриса Дарья Гончарова. Ей было 53 года. Об этом сообщили в подмосковном учреждении «Содружество домов культуры», где она руководила театральной студией.
Гончарова обрела известность своими ролями в фильмах «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других. Она играла небольшие роли, однако запомнилась своими яркими образами. Дочерью Гончаровой является известная актриса Таисия Вилкова. Одним из последних стал фильм, где Гончарова снялась со своей дочерью.

Причина смерти актрисы не называется. Прощание с ней состоится 1 марта в Звенигороде в Соборе Вознесения Господня.

14 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге скончалась актриса Тамара Колесникова. Ей было 84 года. Колесникова проработала на Александринской сцене почти 60 лет. Труппу она покинула в 2022 году.

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#актриса
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Путин: Россия способна отвечать на самые сложные вызовы
29 февраля 2024, 12:00

Фото: сайт Кремля

Россия способна отвечать на самые сложные вызовы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что Россия смогла отразить угрозу глобальной эпидемии и продемонстрировать такие качества как солидарность и поддержка. Российский лидер также обратил внимание, что во время событий на Донбассе эти качества проявились в особой мере.

«Все это укрепляет уверенность в том, что вместе мы все сможем», — заявил президент

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#путин
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В Подмосковье ввели новые льготы для участников СВО
29 февраля 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции ввели в Московской области: теперь бесплатную путёвку в центр реабилитации «Ясенки» будет получать не только сам боец, но и один из членов его семьи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Мы понимаем, что жены, родители хотят быть рядом и помогать восстанавливаться бойцу. Поэтому реализовали такую возможность совершенно бесплатно», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Кроме того, в ходе восстановительного курса и после него боец будет бесплатно обеспечиваться нужными ему средствами реабилитации.

В министерстве отметили, что в центре «Ясенки» разработаны уникальные программы для реабилитации военных, продолжительность одного курса составляет три недели.

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Хирург Шугина из Подмосковья рассказала об участии и победе на конкурсе «Лидеры России»
29 февраля 2024, 11:43

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе Юлия Шугина завоевала победу в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», она рассказала, что помогло ей победить и какие перспективы открывает конкурс, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Юлия Шугина занимается не только административной работой, она практикующий хирург, оперирует новорождённых с экстремально малым весом и сопутствующими патологиями. Такая работа даёт понять, насколько важна слаженная командная работа.

«Детям после операции предстоит долгий реабилитационный период, во время которого их будут курировать врачи других специальностей. Здесь нужно довериться своей команде, этому учат на «Лидерах России», – отметила Шугина.
Она также отметила, что хороший управленец не допускает эмоционального и профессионального выгорания сотрудников.

«В детской службе Московской области с полной отдачей работают отличные врачи и сестры, которые готовы дежурить 24/7. (…) Важно вовремя отправлять их в отпуск», — подчеркнула победительница конкурса.
Выигранный образовательный грант Шугина планирует потратить на совершенствование своих навыков управленца и открыть многопрофильный детский центр.

Всего в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» победу одержали более 100 управленцев из 31 региона РФ, а также участники из Сербии и Бельгии. Из представителей Подмосковья, помимо Юлии Шугиной, победителями стали ещё пять человек.

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Песков: послание во многом можно будет считать предвыборной программой Путина
29 февраля 2024, 11:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному Собранию не только как действующий президент, но и как кандидат в лидеры государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спикер Кремля также добавил, что во многом это будет программа президента. Напомним, что от участия в дебатах Владимир Путин прежде отказался.

Обращение Владимира Путина будет транслироваться по всем федеральным каналам и в ряде кинотеатров. Прежде сообщалось, что он будет говорить об СВО, российской экономике, промышленности и мерах поддержки российских семей.

Прежде Дмитрий Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Сальдо раскрыл, когда останки князя Потёмкина будут возвращены в Херсон
Сальдо: после взятия Херсона туда будут возвращены останки князя Потёмкина
29 февраля 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

Останки князя Григория Потёмкина будут возвращены в Херсон сразу же после освобождения города российскими военными. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что в 2022 году останки и памятник Потёмкину были вывезены с территории Екатерининского собора Херсона. В настоящее время они хранятся в Херсонской области. Однако Сальдо не уточнил, где конкретно они находятся.

Также глава региона рассказал, что с территории города были эвакуированы памятники Александру Суворову, Фёдору Ушакову и Василию Маргелову. Он подчеркнул, что эти святыни обязательно необходимо сохранить.

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Правительство РФ рассмотрит предложение о выходном дне 31 декабря
Котяков: правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём
29 февраля 2024, 11:19

Фото: iStock/Zmaj88

В правительстве России рассмотрят предложение сделать 31 декабря выходным днём. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо для начала подготовить соответствующие нормативные документы, которые на данный момент ещё не приняты.

Котяков рассказал, что последние два года 31 декабря приходилось на выходной день, поэтому этот вопрос откладывался. Но теперь к его рассмотрению вернулись вновь.

Министр добавил, что россияне, по его мнению, счастливы от большого количества выходных и праздничных дней в стране, поэтому важно рассмотреть признание таковым и 31 декабря.

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#выходные
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Информаторы оповестили о выборах президента более 3,4 млн избирателей Подмосковья
29 февраля 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Поквартирное информирование жителей о предстоящих выборах президента России проводят в Московской области, по данным на утро четверга, 29 февраля, информаторы пообщались уже более чем с 3,4 млн потенциальных избирателей, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«3 миллиона 426 тысяч 248 подмосковных избирателей лично встретили информаторов на пороге своих домов. 73% опрошенных заявили, что планируют принять участие в голосовании», — говорится в сообщении.
В поквартирном информировании, которое проводится в регионе с 17 февраля, задействованы 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий, все они прошли специальное обучение.

Информаторы рассказывают, когда будут проводиться выборы, какие формы голосования доступны избирателям и где находятся участки для голосования, а также какие кандидаты участвуют в выборах. По окончании беседы избиратели получают информационные брошюры.

Узнать информатора можно по специальной брендированной одежде: это белый или синий пуховик с гербом Московской области и логотипом выборов, а также брендированная синяя сумка через плечо. У каждого информатора удостоверение члена участковой избирательной комиссии, а также есть бейдж с именем и номером УИК.

Выборы президента России состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.

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