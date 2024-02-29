Подмосковным округам передали 20 единиц коммунальной техники

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Восемь округов Московской области получили в собственность 20 спецмашин для ухода за зимними дорогами, технику передали учреждениям жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Для улучшения содержания дворовых территорий мы передали в городские округа 20 тракторов с пескоразбрасывателем», — уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Дорожные трактора были переданы Шаховской, Балашихе, Реутову, Власихе, Можайскому округу, ЗАТО «Восход», Люберцам и Зарайску.
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