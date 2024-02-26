В Подмосковье отметили снижение числа сбоев на объектах ЖКХ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
За прошедшую неделю на подмосковных объектах жизнеобеспечения произошло 193 сбоя — на 25 меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Большинство из 193 технологических сбоев были связаны с со снабжением населения теплом: было зафиксировано 74 нарушения. 58 сбоев произошли в системе электроснабжения, 41 сбой был связан с подачей горячей воды, 18 сбоев коснулись холодного водоснабжения», — отмечается в сообщении.Оперативные группы подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) выезжали на в муниципалитеты региона 78 раз.
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