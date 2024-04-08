Подмосковным округам передали более 200 единиц коммунальной техники

Фото: пресс-служба Минимущества МО
203 единицы специализированной техники передало коммунальщикам 45 городских округов Московской области региональное министерство имущественных отношений, сообщает пресс-служба ведомства.
«Автомобильный парк коммунальных служб пополнен тракторами, поливомоечными и подметально-уборочными машинами, а также другой техникой коммунального назначения», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что передача спецтехники позволит муниципалитетам обеспечивать чистоту и порядок во дворах и облегчит коммунальным службам задачу по обеспечению высокого уровня комфорта для жителей региона.
Отмечается также, что всего с начала 2024 года городским округам Московской области было передано 247 единиц уборочной техники.
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