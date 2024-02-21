Подмосковным пассажирам напомнили об автобусных маршрутах до метро «Котельники»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Компания «Мострансавто» обслуживает восемь автобусных маршрутов, связывающих разные локации в Московской области со станицей метро «Котельники» в Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Самым популярным маршрутом с начала 2024 года стал маршрут № 348, отправляющийся к метро «Котельники» от автостанции в Лыткарине. На нём было совершено уже более 526 тысяч поездок», — отмечается в сообщении.
Вторым по популярности стал маршрут №470, курсирующий между метро «Котельники» и Дзержинским. Там было совершено 160 тысяч поездок. Замыкает топ-3 маршрут № 904 «Дзержинский (Областная больница) — ул. Угрешская — м. Котельники», которым с начала года воспользовались 153 тысяч человек», — говорится в сообщении.
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