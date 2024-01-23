В Мострансавто можно пройти профессиональную переподготовку на категорию D

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Уже 83 человека готовы сменить профессию и сейчас проходят профессиональную переподготовку на категорию D в Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Получить переподготовку можно в рамках специальной программы. В ней получить новую профессию смогут как мужчины, так и женщины.
Стоит подчеркнуть, что у профессиональных водителей есть расширенный соцпакет. Это бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 000 рублей за аренду жилья для иногородних работников, а также увеличенный отпуск до 42 календарных дней.
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«Учащиеся проходят теоретические модули дистанционно, а практические занятия и экзамен — в обычном формате на базе автошколы в Балашихе. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса Мострансавто не менее одного года — это обязательное условие для участия в программе», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева