Подмосковным подразделениями ДПС передали 130 новых патрульных машин

Фото: пресс-служба правительства МО
130 внедорожников, оснащённых дополнительным оборудованием, получили подразделения дорожно-патрульной службы Московской области, в церемонии передачи ключей приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, начальник Главного управления МВД России по региону Виктор Пауков и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
Большое значение обновления автопарка для решения задач по обеспечению безопасности на дорогах отметил Виктор Пауков.
Он также поблагодарил губернатора региона за поддержку и заявил об эффективности совместной работы, благодаря которой удалось снизить уровень смертности в областных ДТП.
В свою очередь, Виктор Кузнецов заверил, что новые автомобили начнут использоваться на дежурствах безотлагательно.
Мощность новых автомобилей составляет 190 лошадиных сил, они оборудованы адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, камерой с обзором на 360 градусов, антиблокировочной системой тормозов и электронным контролем устойчивости.
Власти Подмосковья регулярно закупают современную технику для ДПС. С 2019 года автопарк службы пополнился 180 автомобилями и 40 мотоциклами, кроме того, было закуплено более тысячи единиц телекоммуникационного оборудования.
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«Полученный сегодня автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах, профилактической работе с участниками дорожного движения», — сказал Пауков.
В свою очередь, Виктор Кузнецов заверил, что новые автомобили начнут использоваться на дежурствах безотлагательно.
«Это полноприводные кроссоверы, которые, конечно, помогут наведению порядка на дороге. Уже сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы приступят к патрулированию на новых автомобилях. Служба Госавтоинспекции — одна из самых профессионально подготовленных, технически оснащенных в системе органов внутренних дел, перед ней стоят очень серьезные и сложные задачи», — подчеркнул Кузнецов.
Мощность новых автомобилей составляет 190 лошадиных сил, они оборудованы адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, камерой с обзором на 360 градусов, антиблокировочной системой тормозов и электронным контролем устойчивости.
Власти Подмосковья регулярно закупают современную технику для ДПС. С 2019 года автопарк службы пополнился 180 автомобилями и 40 мотоциклами, кроме того, было закуплено более тысячи единиц телекоммуникационного оборудования.
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Лев Каштанов