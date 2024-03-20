В Московской области в этом году расчистят 27 водоёмов

Фото: пресс-служба правительства МО
«Программа «100 прудов и озер» действует с 2021 года. Мы её перевыполнили еще в 2022 году, и на сегодняшний день расчистили уже 152 водоема общей площадью почти 700 га. Активное участие в программе принимают жители, которые ежегодно голосуют на «Доброделе». В этом году, учитывая мнение людей, мы приведем в порядок еще 14 прудов. И дополнительно очистим 13 водоёмов, которые также требуют нашего внимания», — сказал Воробьёв.Он добавил, что в Московской области расположено почти две тысячи озёр, тысяча прудов, около 130 обводненных карьеров. Каждый год их посещают порядка 15 миллионов человек.
«Наша задача — сделать так, чтобы отдых у воды был комфортный и безопасный», — подчеркнул губернатор.Расчистка водоёма включает в себя уборку мусора и удаление растительности с водой глади, удаление аварийных деревьев и окос камыша. За три года действия программы по очистке водоёмов из озёр и прудов Московской области вытащили более 2,5 тыс. тонн мусора, 450 покрышек и целый автомобиль.
Список водоёмов, которые очистят по программе «100 прудов и озёр» в этом году размещён на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.
13 водоёмов, которые расчистят сверх программы, по распоряжению губернатора региона, это: озеро Бабошкино в Балашихе, городской пруд у Железнодорожной улицы в Лобне, Коростовые и Ивановские пруды в Красногорске, Турбинский пруд в округе Щёлково, пруд в балашихинском микрорайоне Керамик, озеро Рама в Коломне, Комсомольский пруд в Одинцове, Савинский пруд в Балашихе, Завьяловский пруд в Ленинском округе, Бисерово озеро в Богородском округе, Борисоглебское озеро в Раменском округе, а также Медвежьи озёра в Щёлкове.
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