Москвичей предупредили о мошенничестве с картой в банкомате
Оставленная в банкомате чужая карта может оказаться приманкой мошенников. Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила, что злоумышленники используют такую находку для психологического давления и вымогательства.
На сайте мэра и правительства Москвы эксперты проекта советуют не трогать карту и сразу позвонить в банк. В беседе с сотрудником банка нужно сообщить о находке. Если человек уже взял карту, ему рекомендуют остаться у устройства и передать ее представителю кредитной организации.
По данным экспертов, мошенники специально оставляют карту в банкомате и ждут прохожего. Когда тот пытается ее достать, к нему подходит якобы владелец с группой «свидетелей». Они обвиняют человека в краже и требуют денег за отказ от претензий.
Суммы вымогательства варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. При этом сама карта часто оказывается заблокированной или не имеет финансовой ценности.
Эксперты советуют не нажимать кнопки банкомата и не проверять баланс чужого счета. При встрече с мнимым владельцем не стоит соглашаться на его требования. Вместо этого можно предложить вызвать полицию.
Шилина подчеркнула, что подобные конфликты следует решать через банк или правоохранительные органы. По ее словам, давление группы и ложные обвинения могут заставить человека растеряться и заплатить, хотя он ничего не похищал.
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