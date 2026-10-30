Москвичей предупредили о мошенничестве с картой в банкомате

30 октября 2026, 08:18

Фото: iStock/MJ_Prototype

Оставленная в банкомате чужая карта может оказаться приманкой мошенников. Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила, что злоумышленники используют такую находку для психологического давления и вымогательства.