Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковным семьям с низкими доходами выплатили на новорождённых 224 млн рублей

Подмосковным семьям с низкими доходами выплатили на новорождённых 224 млн рублей

21 декабря 2023, 19:07
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковным семьям выплатили на новорождённого ребёнка около 224 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Такую поддержку могут получить семьи с низкими доходами.
«Всего это более 4 тыс семей. Размер выплаты составляет от 20 до 300 тыс рублей», – отметила министр.
Как пояснили в пресс-службе Минсоцразвития региона, размер выплаты при рождении первого ребёнка составляет 20 тыс рублей, второго – 40 тыс, третьего и последующих – 60 тыс.


Если в семье родились сразу двое детей, то на каждого ребёнка полагается 70 тыс рублей, в случае рождения трёх и более детей – 300 тыс рублей на семью.

В ведомстве подчеркнули, что при назначении пособия учитывается доход семьи. Он не должен превышать 17 277 рублей на человека. Кроме того, родитель и новорождённый должны быть зарегистрированы в Подмосковье.

Подать заявление нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Сделать это, а также подробно узнать об услуге можно на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

Уровень безработицы в Московской области за год уменьшился вдвое

Жители Подмосковья с начала года получили социальную помощь на 266 млн рублей

Число многодетных семей в Московской области за 10 лет выросло в 3,5 раза
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
#новорождённые
#дети
#выплаты
#социальная поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беглов пожелал крепкого здоровья и новых успехов в Новом году
21 декабря 2023, 19:04

Фото: kremlin.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии Нового года пожелал гражданам, в частности, петербуржцам, крепкого здоровья и успехов во всём.
«Крепкого здоровья и новых успехов в развитии города, в решении поставленных президентом задач. <…> Хотел бы пожелать удачи всем нам в реализации этих проектов. Но прежде всего – верить в Россию. В наш народ, в нашего лидера. И помнить, что сила и правда на нашей стороне», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Беглов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдёт более 10 тыс культурно-массовых мероприятий. Так, в городских округах в единой стилистике оформлено более 1,2 тыс объектов, среди которых кафе, ярмарочные павильоны, ёлочные базары, горнолыжные клубы, лыжни, катки. Более 600 мероприятий пройдут в подмосковных парках, каждый из которых подготовил дополнительные точки досуга и притяжения.

Читайте также:

Этой зимой пройдёт 10 тыс мероприятий проекта «Зима в Подмосковье»

У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»

Ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тыс зрителей
#подмосковье
#губернатор
#зима в подмосковье
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Милонов о вечеринке Ивлеевой: «Обезьяны ведут себя более прилично»
21 декабря 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/shironosov

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с полуголыми звёздами шоу-бизнеса в клубе «Мутабор».
Он отметил, что все участники тусовки были похожи на животных.

«У меня ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и магазин нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно. На самом деле так мерзко от этого, особенно при том, в какое время живём. Представляю, как мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело это видеть. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое», — заявил в беседе с NEWS.ru Милонов.

Он отметил, что всем участникам этой вечеринки нужен некий карантин, однако усомнился в том, что им будет грозить уголовное преследование.

Читайте также:

Общественники шокированы звёздной «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой – фото

Российские военные в зоне СВО призвали проверить развратную вечеринку Ивлеевой

Ивлеевой может грозить лишение свободы после поедания морской свинки в эфире
#обезьяны
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Электростали, депутаты и общественники проверили проблемную котельную «Восточная»
21 декабря 2023, 18:03

Фото: «Радио 1»

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова вместе с депутатами и представителями Общественной палаты проконтролировала работу котельной «Восточная». По словам волковой, сейчас теплоноситель подаётся в соответствии с температурным графиком.
«Ситуация с подачей ресурса стабильна. Некоторые дома ещё не прогреты. Все их мы знаем. Поэтапно сотрудники управляющих компаний налаживают внутридомовые системы, ремонтные бригады устраняют утечки на теплотрассах. Кроме того, специалисты заводской котельной, которая подпитывает АО «ВКС» горячей водой, начали подготовку резервных теплообменников», – написала Волкова в своём телеграм-канале.
Она пояснила, что это задел на будущее. Теплообменники будут подключать во время сильных холодов или ремонта остального оборудования.

Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.

В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».

Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.

Читайте также:

В Новых Химках устранили утечку теплоносителя и восстановили подачу тепла

В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных

Ситуацию в электростальской котельной «Восточная» стабилизировали, идёт ремонт теплотрасс
#подмосковье
#московская область
#котельная
#электросталь
#отопительный сезон
#отопление
#тепло
#теплоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента
Голикова: за 10 месяцев реальные доходы в России выросли на 3,9%
21 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом Голикова сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены. Она также подчеркнула, что в дальнейшем все усилия будут также направлены на снижение показателей бедности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности.

Напомним, министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%, что практически в два раза меньше, чем в 2022 году.

Читайте также:

Путин заявил об историческом минимуме уровня бедности в 2023 году

Уровень безработицы в Московской области за год уменьшился вдвое

В мае уровень безработицы в России обновил исторический минимум
#подмосковье
#владимир путин
#снижение
#людмила болатаева
#рф
#бедность
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян: «Человечество стоит на пороге бессмертия»
21 декабря 2023, 17:33

Фото: фотобанк Московской области

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что уже сейчас наука стоит на пороге открытия секрета бессмертия человека.
«Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Таким же образом человечество рано или поздно научно придёт к воскрешению. Из ДНК научатся регенерировать ткани и восстанавливать человека. Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждёт сюрприз. В Библии он называется Страшный суд. Как он назовётся искусственным интеллектом, я не знаю. Но он неизбежно будет — так движется наука», — приводит RT слова Симоньян.

Кроме того, научны прогресс приведёт и считыванию мыслей и памяти человека, считает Симоньян. В этой связи она пожелала людям транслировать миру больше добра.

Читайте также:

Симоньян пожелала в Новом году всем быть добрыми людьми

Брынцалов исполнит пожелания двух юных участниц благотворительной акции «Ёлка желаний»

Опрос: Более 70% россиян загадывают желание в новогоднюю ночь
#наука
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян пожелала в Новом году всем быть добрыми людьми
21 декабря 2023, 17:25

Фото: kremlin.ru

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пожелала человечеству в Новом году быть добрее друг к другу, а также привносить в мир больше хорошего.
Она отметила, что наука у же близка к тому, чтобы научится считывать мысли человека, поэтому Симоньян пожелала больше наполняться добрыми помыслами.

«Я желаю нам всем и в следующем году, и всегда следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми, не привносить в этот мир ещё больше зла, чем в нём и так уже есть, привносить в этот мир больше добра, чем в нём и так уже, к сожалению, нет, потому что добро — антагонист зла», — приводит RT слова Симоньян.

Читайте также:

Брынцалов исполнит пожелания двух юных участниц благотворительной акции «Ёлка желаний»

Опрос: Более 70% россиян загадывают желание в новогоднюю ночь

Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
#мир
#новый год
#обращения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье наградили более 30 самых активных управдомов
21 декабря 2023, 17:07

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

В Доме правительства Московской области наградили лучших председателей многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
Как говорится в сообщении, современный управдом пользуется современными средствами: фиксирует нарушения чистоты в приложении «Проверки Подмосковья», взаимодействует с органами власти, знает, как провести собрание собственников в цифровом формате, помогает улучшить двор и территорию. Именно такие активные председатели МКД и удостоились наград.
«За активную гражданскую позицию, оперативное взаимодействие и добросовестный труд мы поблагодарили шестерых управдомов: Ксению Марус из Алабушева, Ирину Грабарчук из Одинцова, Марьяну Симакову из Звёздного городка, Светлану Ковалёву из Лобни, Александра Орловского из Егорьевска и Николая Парамонова из Волоколамска. Мы надеемся и на дальнейшее крепкое взаимодействие. У нас общие цели – сделать Подмосковье чистым», – сказал замруководителя Главного управления содержания территорий Сергей Гирко.
Кроме того, награды получили управдомы, проявившие себя в других сферах жилищно-коммунального хозяйства – таких как энергетика, содержание МКД и капремонт.

Всего ведомственные награды получили 28 управдомов. Ещё пять были отмечены благодарственными письмами губернатора.

Читайте также:

Сотрудники ГУСТ провели дистанционный приём граждан

В выходные 1200 единиц техники устраняли последствия прошедшего снежного циклона

В Московской области устраняют последствия снежного циклона
#подмосковье
#московская область
#густ мо
#награды
#дпмо
#управляющая компания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Историк Паршина опровергла родство умершего Леонида Аллилуева со Сталиным
21 декабря 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/bruev

Биограф семьи Сталина Лана Паршина заявила, что умерший Леонида Аллилуева самостоятельно причислил себя к родственникам Иосифа Сталина.
«Во-первых, он не родственник Сталина, он родственник только по жене. Правнук Сталина Селим, как Джугашвили, всё равно признаёт Аллилуевскую ветвь, всех потомков Надежды, и всё. Леонид жил, если я не ошибаюсь, в Доме на набережной так же, как Александр Павлович. Мы предлагали Леониду помощь, когда он связался с мошенниками. Первый раз связался — ему помогли. Второй раз связался, потерял достаточно большую сумму» — поделилась в беседе с Газета.ру Паршина.

Ранее стало известно, в Москве на 95-м году жизни скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Так, согласно сообщению, накануне около 16:00 94-летнему Аллилуеву стало плохо в его квартире на Котельнической набережной. Дочь вызвала скорую помощь. Прибывшая на место медицинская бригада пыталась реанимировать мужчину, однако этого им не удалось.

Читайте также:

В Москве скончался племянник Иосифа Сталина

В российском городе памятник Сталину установили прямо на детской площадке

Песков прокомментировал установку памятника Сталину на детской площадке
#памятник
#история
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные в зоне СВО призвали проверить развратную вечеринку Ивлеевой
В зоне СВО поддержали инициативу проверить «голую» вечеринку Ивлеевой
21 декабря 2023, 16:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные, находящиеся в зоне спецоперации поддержали инициативу общественников проверить Настю Ивлееву, которая организовала скандальную «голую» вечеринку, где собрались многие звезды российской эстрады в полуголом виде.
Бойцы с Артёмовского направления отметили, что пока звезды российской эстрады творят разврат в столичных клубах, они защищают родину, и многие гибнут в зоне боевых действий.

Они также добавили, что минувшей ночью, пока столичная элита развлекалась, добровольцы СВО взяли в плен восемь украинских боевиков, еще 18 человек ликвидировали.

Напомним, общественники попросили проверить «голую вечеринку» с участием многих звёзд, которая прошла в столичном клубе «Мутабор». Нестандартное мероприятие устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева. На вечеринке отметились как звёзды сцены первой величины типа Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, так и малоизвестные рэперы, у которых из одежды были только носок на причинном месте или очки на переносице. Не могла не посетить подобное мероприятие и Ксения Собчак. Дресс-код был обозначен на приглашениях как almost naked («почти голый»). Приглашения же получила вся светская Москвы.

Читайте также:

Гребенщиков*, Моргенштерн*, Земфира* и другие попали в стоп-лист российского радиоэфира

Собчак рассказала, что «немножко пожирнела» из-за проблем со здоровьем

Раскрыты гонорары российских звёзд за новогодние корпоративы


#ксения собчак
#звёзды
#человек
#блогер
#добровольцы
#очки
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф