Подмосковным семьям с низкими доходами выплатили на новорождённых 224 млн рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом Голикова сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.