Подмосковным семьям с низкими доходами выплатили на новорождённых 224 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковным семьям выплатили на новорождённого ребёнка около 224 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Такую поддержку могут получить семьи с низкими доходами.
«Всего это более 4 тыс семей. Размер выплаты составляет от 20 до 300 тыс рублей», – отметила министр.Как пояснили в пресс-службе Минсоцразвития региона, размер выплаты при рождении первого ребёнка составляет 20 тыс рублей, второго – 40 тыс, третьего и последующих – 60 тыс.
В ведомстве подчеркнули, что при назначении пособия учитывается доход семьи. Он не должен превышать 17 277 рублей на человека. Кроме того, родитель и новорождённый должны быть зарегистрированы в Подмосковье.
Подать заявление нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Сделать это, а также подробно узнать об услуге можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская