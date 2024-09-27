В социальные центры Подмосковья поступит 200 единиц реабилитационной техники

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 200 единиц современного оборудования для реабилитации поступит в социальные центры Московской области до конца года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году в комплексные центры Подмосковья поступит около 200 единиц современного оборудования для реабилитации взрослых инвалидов и детей-инвалидов. Сумма закупки составит свыше 60 миллионов рублей», – рассказал глава Минсоцразвития Московской области Андрей Кирюхин.Он добавил, что новое оборудование поступит в 28 социальных учреждений, в том числе в центр реабилитации «Ясенки», где оказывают помощь участникам специальной военной операции.
В министерстве отметили, что новым интерактивным оборудованием оснащены уже 17 подмосковных социальных центров, техника используется для реабилитации более 40 тысяч жителей региона.
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Лев Каштанов