В Серпухове назвали топ-3 популярных выездных площадок для свадеб

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Серпухове с начала года заключили брак более 1,1 тыс. пар. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что некоторые живописные локации стали настоящими хитами сезона.
«По информации Минсоцразвития Подмосковья, среди выездных площадок для церемоний бракосочетания особенно популярными стали зона у пруда в парке Олега Степанова и уникальная территория в Принарском парке. Эти места привлекают влюблённых красотой и романтической атмосферой. Не менее востребованной оказалась регистрация в парк-отеле «Воздвиженское», который славится живописными видами», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что количество сыгранных в этом году в Большом Серпухове свадеб говорит о росте популярности торжественных мероприятий в красивых и уникальных местах.
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Лора Луганская