Подмосковным сервисом «Градпроработка онлайн» воспользовались свыше 7 млн раз

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
К подмосковному сервису, который помогает оценить градостроительный потенциал участка, обратились более 7 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Бесплатный онлайн-сервис «Градпроработка онлайн» работает на геопортале Подмосковья почти 5 лет.
Стоит отметить, что благодаря данному сервису жителям и инвесторам региона предоставляются широкие возможности для понимания градостроительного развития территории.
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«Сервис «Градпроработка онлайн» — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая мгновенно, в режиме онлайн получить информацию о потенциале земельного участка. <…>С начала 2024 года к нему обратились уже более 300 тысяч раз, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о постоянном росте популярности «Градпроработки». Подобная статистика показывает высокую востребованность ресурса. Для получения информации о земельном активе достаточно ввести в поисковой строке его кадастровый номер», — поделился министр по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
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Мира Полтева