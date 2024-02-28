Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковным сервисом «Градпроработка онлайн» воспользовались свыше 7 млн раз

Подмосковным сервисом «Градпроработка онлайн» воспользовались свыше 7 млн раз

28 февраля 2024, 12:25
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

К подмосковному сервису, который помогает оценить градостроительный потенциал участка, обратились более 7 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Бесплатный онлайн-сервис «Градпроработка онлайн» работает на геопортале Подмосковья почти 5 лет.

«Сервис «Градпроработка онлайн» — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая мгновенно, в режиме онлайн получить информацию о потенциале земельного участка. <…>С начала 2024 года к нему обратились уже более 300 тысяч раз, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о постоянном росте популярности «Градпроработки». Подобная статистика показывает высокую востребованность ресурса. Для получения информации о земельном активе достаточно ввести в поисковой строке его кадастровый номер», — поделился министр по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.


Стоит отметить, что благодаря данному сервису жителям и инвесторам региона предоставляются широкие возможности для понимания градостроительного развития территории.

Читайте также:

В подмосковных автобусах тестируют новые способы оплаты проезда

Операторы подмосковной Системы-112 с начала года приняли более 2 млн обращений

В Подмосковье модернизируют систему контроля за перемещением строительного мусора
#платформа
#сервис
#статистика
#онлайн
#мособлархитектура
#владислав гордиенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В пяти подмосковных округах прошли комплексные работы по содержанию дорог
28 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Работы по содержанию дорог провели в 5 округах Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводились Мосавтодором, в рамках которых дорожные элементы были приведены в нормативное состояние.

«Дорожные службы восстановили неработающий светофор в Люберцах в деревне Марусино на ул. Заречная, заменили поврежденный дорожный знак на автомобильной дороге в Раменском на ул. 100-й Свирской Дивизии, очистили остановочный пункт в Красногорске рядом со станцией МЦД Нахабино и установили дорожные знаки в Озёрах на ул. Свердлова, а также очистили придорожную полосу в Долгопрудном на Московском шоссе рядом со станцией Водники», — поделились в пресс-службе.

Помимо этого, подобные дефекты могут привести к аварийным ситуациям на дорогах при несвоевременном устранении.

Читайте также:

Подмосковный Минтранс разъяснил, почему такси штрафуют за проезд по выделенной полосе

Участок Южно-Лыткаринской дороги около Лыткарина откроют к концу 2024 года

В Кашире применяют технологию зимнего ремонта дорог
#мцд
#шоссе
#знаки
#светофор
#дорожные службы
#дорожные знаки
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа дата открытия крупнейшей школы городского округа Мытищи
28 февраля 2024, 12:37

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Открытие самой большой школы Мытищ запланировано на 1 сентября этого года. Сегодня общая строительная готовность образовательного учреждения в ЖК «Новое Медведково» составляет 48%, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Уже выполнены монолитные и кладочные работы, завершён первый этап по кровле, установлены окна. Закрыт тепловой контур здания, запущено отопление. Идёт отделка технических помещений. Также строители выполняют устройство инженерных систем – это водоснабжение, канализация, электричество и вентиляция», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она добавила, что площадь школы – более 21 тыс. кв. метров. По словам Купецкой, микрорайон 17А – один из самых молодых и густонаселённых в муниципалитете. Там живет много семей с детьми. Предполагается, что новая школа на 1735 мест значительно разгрузит существующую гимназию №33.

Читайте также:

Около 450 человек получат ключи от ЖК «Императорские Мытищи»

В городском округе Мытищи заработала новая поликлиника

В Мытищах ввели в эксплуатацию третий корпус ЖК «Мытищи Парк»
#юлия купецкая
#мытищи
#школа
#строительство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прибыл на прощание с Вячеславом Лебедевым
28 февраля 2024, 12:11

Фото: сайт Кремля

Глава России Владимир Путин прибыл 28 февраля в Колонный зал Дома офицеров. Там проходит прощание с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, сообщает РГ.
Президент принёс с собой большой букет красных роз, которые возложил к гробу. После этого он направился к вдове и дочери Вячеслава Лебедева, чтобы лично выразить соболезнования.

В Колонном зале находятся траурные венки с подписанными лентами - от президента РФ, от администрации президента, от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, от Совета Федерации и Госдумы

После церемонии прощания в храме Христа Спасителя пройдет отпевание Лебедева, его проведет патриарх Московский и всея России Кирилл.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-ом году жизни, погребение пройдёт на Новодевичьем кладбище. Газета «Коммерсант» назвала причиной его смерти длительное онкологическое заболевание. Лебедев возглавлял Верховный Суд Российской Федерации с 25 декабря 1991 года, с 1989 по 1991 год был Председателем Верховного Суда РСФСР.

Читайте также:

Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов

Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования
#президент
#соболезнования
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье провели мониторинг состояния замерзших водоемов
28 февраля 2024, 12:10

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили состояние замерзших водоемов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В ходе рейдов замерших водоемом, помимо оценки состояния были проведены беседы с жителями Подмосковья.

«В ходе рейдов специалисты рассказали о том, что на прочность льда влияет множество факторов. Особенно сильно ледовой панцирь влияют погодные условия, в результате которых образуются трещины.Любителям активного отдыха во избежание несчастных случаев стоит заранее проверять прочность ледяной корки с помощью палки или пешни», — отметил замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Помимо этого, специалисты напомнили, что не стоит выходить без надобности на ледяную поверхность и всегда брать с собой средства для спасения и самоспасения, а также заряженный телефон, чтобы в случае необходимости обратиться в экстренные службы.

Читайте также:

Подмосковные спасатели помогли женщине, зажатой в разбитой машине

Жителям Подмосковья напомнили о хрупкости льда в конце зимы

В Балашихе сотрудник Мособлпожспаса приютил бездомного кота
#телефон
#специалисты
#мособлпожспас
#безопасность
#рейды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных автобусах тестируют новые способы оплаты проезда
28 февраля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области тестируют оплату проезда в общественном транспорте по геолокации, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Теперь такая возможность появилась на маршруте №436, следующего до станций метро Мякинино, Тушинская и Кунцевская, а также до железнодорожной станции Химки и Рублёво-Успенского шоссе
«Оплатить проезд по геолокации можно из любого удобного места в салоне автобуса. Для этого нужно включить Bluetooth и открыть приложение «Транспорт Подмосковья». Оно определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какова стоимость проезда на этом маршруте», – говорится в сообщении.
После оплаты приложение автоматически сформирует электронный билет, который можно предъявить контролёру.

Первыми оценить новые технологии смогли пассажиры маршрута №478 «Жуковский – метро Котельники».

Как отметили в министерстве, новый способ оплаты экономит время пассажиров при посадке и делает поездки более комфортными.

Читайте также:

В Одинцове загорелся автобус

На маршрут №34 в Солнечногорске вывели ещё один автобус

Подмосковный Минтранс разъяснил, почему такси штрафуют за проезд по выделенной полосе
#минтранс мо
#автобус
#подмосковье
#московская область
#оплата
#общественный транспорт
#проезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Операторы подмосковной Системы-112 с начала года приняли более 2 млн обращений
28 февраля 2024, 11:46

Фото: РЦОВ 112

Более двух миллионов обращений приняли и обработали операторы Системы-112 Московской области за неполные два месяца с начала 2024 года, большинство вызовов адресовались скорой помощи, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов (РЦОВ) 112.
«Чаще всего в экстренную службу обращались, чтобы вызвать скорую помощь, полицию и службу газа. При этом более 230 тысяч вызовов с начала года были справочными, они касались работы скорой, ЖКХ ГИБДД, и прочего», — отмечается в сообщении.
Самым востребованным способом обращения стал телефонный звонок: по телефону в Систему-112 обратились 1,9 млн раз, включая бессимочные вызовы. Смс-сообщений с начала года было отправлено около двух тысяч, а через оборудование «Эра-ГЛОНАСС» за помощью обратились свыше полутора тысяч человек.

Читайте также:

Подмосковная Система-112 приняла более 85 млн вызовов

В Подмосковье Система-112 приняла свыше 10 тысяч вызовов из других регионов России

В подмосковной Системе-112 назвали самую востребованную на праздниках экстренную службу
#система 112
#скорая помощь
#московская область
#подмосковье
#обращения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Надо освятить»: как продюсер умирал в клинике хирурга Хайдарова и кто за это ответит
Хайдаров опроверг слухи о смерти Гаврилова в его клинике
28 февраля 2024, 11:45

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скоропостижно скончался после операции в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Кто виновен в смерти предпринимателя, и почему телеведущая Лера Кудрявцева призвала хирурга обратиться к священникам, читайте в материале «Радио 1».

Продюсер Петр Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова


Бизнесмен Гаврилов делал операцию по резекции желудка в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. По информации телеграм-канала «Mash», врачи провели процедуру по уменьшению желудка 17 февраля. Через три дня Гаврилов стал жаловаться на ухудшение состояния: боль в груди и затрудненное дыхание. От госпитализации продюсер отказался. В скором времени он впал в кому и умер. Предварительной причиной смерти названо заражение крови после хирургического вмешательства.

Кто виноват в смерти бизнесмена Гаврилова


Родственники Гаврилова винят в произошедшем врачей клиники Хайдарова. Они намерены добиваться наказания звездного врача. Знаменитая визажистка Гоар Аветисян, которая была близкой подругой продюсера, сообщила, что потрясена известием о смерти Гаврилова и выразила надежду на то, что все виновные в его гибели будут наказаны.

«Пусть все, кто причастны, понесут наказание. Дай Бог сил его семье все пережить!» — заявила Аветисян.


Лера Кудрявцева призвала освятить клинику Хайдарова


Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала Хайдарову освятить клинику, так как она часто оказывается в центре скандала.

«Клинику Хайдарова освятить надо», — призвала Кудрявцева.

Она также напомнила о том, как в прошлом году певицы Слава и Любовь Успенская объявили себя жертвами звездного пластического хирурга.

Хирург Хайдаров отверг свою причастность к смерти Гаврилова


Администрация клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова отказалась комментировать обвинения в смерти продюсера. Представители медицинского учреждения сообщили, что за все время существования клиники в ней не было операций с летальным исходом. Они также отметили, что готовы предоставить все необходимые сведения в рамках закона.

Тимур Хайдаров, в свою очередь, заявил, что вовсе не оперировал Гаврилова.

«Я такие операции не выполняю, и отношения к этим операциям я не имею. В нашей клинике никто не умирал», — заявил Хайдаров в беседе с 5-tv.ru.

Адвокат хирурга также подтвердил, что операцию проводил другой врач. Кроме того, по словам правозащитника, Гаврилов решился на еще одну операцию, которую сделал в другой клинике, что и могло привести к смерти.

«Как мне стало известно, Тимур Хайдаров не имеет никакого отношения к смерти бизнесмена. Операцию проводил другой хирург, не Тимур. Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию» — заявил правозащитник.

Обвинения в адрес Хайдарова


Звездный хирург Тимур Хайдаров не раз оказывался в центре скандала. В некачественно оказанных услугах его прежде обвиняли певицы Слава и Любовь Успенская.

Кроме того, сотрудники Росздравнадзора провели проверки в клиниках, связанных с хирургом, и выявили ряд нарушений, об этом прежде сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По информации портала, врачу может грозить штраф и приостановка деятельности.

Читайте также:

Звездный хирург Хайдаров уехал из России на фоне скандала

Хирург Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева

Пластический хирург Хачатрян написал заявление на Мамаеву после обвинения в домогательствах
#врачи
#пациент
#хирург
#наказание
#заражение
#операции
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев прибыл на прощание с главой Верховного суда Лебедевым
28 февраля 2024, 11:44

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Колонный зал Дома Союзов, где проходит прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в возрасте 80 лет 23 февраля скончался Вячеслав Лебедев. С 1989 года он занимал пост председателя Верховного суда РСФСР, а с 1991 года был председателем Верховного суда России.

Церемония прощания с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Почётный караул несёт службу во время церемонии. Лебедева похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что на прощание с Лебедевым прибыл президент России Владимир Путин.

Читайте также:

Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым

Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
#дмитрий медведев
#прощание
#смерть
#суд
#церемония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Дубны Тихомиров вручил благодарности сотрудникам энергетического цеха
28 февраля 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава округа Максим Тихомиров поблагодарил местных энергетиков за их помощь в ликвидации аварий на объектах теплое- и энергоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В период сильных январских холодов сотрудники АО «Энерготен» предотвратили аварийные ситуации в Дубне, а также помогали в ликвидации последствия аварий на объектах теплое- и энергоснабжения в соседних округах.

«Сегодня вручил благодарности от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева сотрудникам энергетического цеха №14 АО «Энерготен», Алексею Валентиновичу Струнникову, Владимиру Анатольевичу Матвиенко и Алексею Александровичу Баржину. Спасибо за оказанную помощь! Вы оперативно помогли людям, которые оказались в беде. Благодаря вашей слаженной работе, максимально в короткие сроки в соседних округах было восстановлено тепло!», — поделился Максим Тихомиров.

Кроме этого, в этом году в Дубне начнут проектировать дополнительный котел для левобережной котельной.

Читайте также:

Свыше 14 млрд рублей инвестируют в проекты на территории ОЭЗ «Дубна»

ОЭЗ «Дубна» обеспечили высокоскоростным интернетом

Инженер из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»
#помощь
#тепло
#сотрудники
#дубна
#аварии
#энергетика
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф