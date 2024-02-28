В Подмосковье модернизируют систему контроля за перемещением строительного мусора

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Минэкологии совместно с ГК «Урбантех» планирует усовершенствовать систему контроля за перемещением строительного мусора. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Система контроля за транспортировкой отходов сноса, строительства и грунтов «ОССиГ-контроль» в Подмосковье модернизируют в 2024 году.
Стоит отметить, что за 2023 год было увеличили число камер и добавили модуль «полный-пустой кузов» для более качественного определения потенциальных мест сброса мусора.
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«Мы ежегодно повышаем степень автоматизации процесса вынесения постановлений об административных наказаниях. Это существенно облегчает работу наших сотрудников и повышает эффективность борьбы с нелегальной транспортировкой отходов и незаконными свалками. — В этом году мы планируем еще больше усилить работу в этом направлении» — поделился министр Минэкологии Тихон Фирсов.
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Мира Полтева