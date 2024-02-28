В подмосковных автобусах тестируют новые способы оплаты проезда

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области тестируют оплату проезда в общественном транспорте по геолокации, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Теперь такая возможность появилась на маршруте №436, следующего до станций метро Мякинино, Тушинская и Кунцевская, а также до железнодорожной станции Химки и Рублёво-Успенского шоссе
«Оплатить проезд по геолокации можно из любого удобного места в салоне автобуса. Для этого нужно включить Bluetooth и открыть приложение «Транспорт Подмосковья». Оно определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какова стоимость проезда на этом маршруте», – говорится в сообщении.После оплаты приложение автоматически сформирует электронный билет, который можно предъявить контролёру.
Как отметили в министерстве, новый способ оплаты экономит время пассажиров при посадке и делает поездки более комфортными.
Читайте также:
В Одинцове загорелся автобус
На маршрут №34 в Солнечногорске вывели ещё один автобус
Подмосковный Минтранс разъяснил, почему такси штрафуют за проезд по выделенной полосе
Лора Луганская