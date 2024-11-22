В приложении «Добродел» упростили доступ к сервису по вывозу ненужных вещей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо строго регламентировать, чтобы предотвратить преступность среди мигрантов. Он подчеркнул, что правила должны быть жесткими, но при этом понятными и удобными для всех сторон, передает РИА Новости.