В приложении «Добродел» упростили доступ к сервису по вывозу ненужных вещей

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Сервис «Вывоз ненужных вещей» в подмосковном приложении «Добродел» перенесли на главную страницу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Онлайн-сервис по вывозу ненужных вещей работает в Подмосковье с августа 2024 года. За это время им воспользовались свыше 500 раз. Раньше пользователям приходилось искать этот сервис через поисковую строку, что занимало больше времени и не всегда было удобно. Теперь сервис размещён на главной странице приложения «Добродел», — говорится в сообщении.Для подачи заявки нужно открыть сервис, внести в онлайн-форму свои контактные данные, адрес и перечень предметов для вывоза, а также указать предпочтительную дату и время. После этого с заявителем свяжется специалист для финального согласования заказа.
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Лев Каштанов