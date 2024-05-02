Подмосковным школьникам рассказали о правилах электробезопасности

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Энергетики рассказали школьникам Чехова, Ногинска, Луховиц и Гжели о правилах электробезопасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Уроки провели в конце апреля в школе № 4 Ногинска, гимназии № 10 Луховиц, лицея № 4 Чехова и в школах с. Гжель и с. Речицы.
Кроме этого, особое внимание специалисты уделили правилам поведения вблизи ЛЭП и подстанций на улице. Стоит отметить, что такие занятия проводятся в школах два раза в год.
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«Познавательные уроки на тему «Электричество — не игрушка!» посетили около ста учеников 5 — 7-х классов. Энергетики рассказали ребятам о том, как вырабатывается, передается, трансформируется, распределяется и потребляется электроэнергия, о свойствах различных материалов проводить электрический ток. Напомнили о правилах безопасного обращения с бытовыми электроприборами», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, особое внимание специалисты уделили правилам поведения вблизи ЛЭП и подстанций на улице. Стоит отметить, что такие занятия проводятся в школах два раза в год.
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Мира Полтева