В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Дзержинский модернизируют систему теплоснабжения. На это может потребоваться около 820 млн рублей, заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Так, в 2024-2026 годах в муниципалитете запланирован капремонт участков теплосети от ТЭЦ-22 по ул. Энергетиков до Центральной бойлерной на ул. Академика Жукова. Также обсуждается вопрос капитального ремонта шести центральных тепловых пунктов.
Кроме того, в мае – июне 2024 года на тепловых сетях проведут гидравлические испытания, по результатам которых примут решение о включении дополнительных мероприятий по ремонту сетей в госпрограмму.
По словам Хромушина, работы со стартом реализации в этом году запланированы в 42 муниципалитетах. Задача – резко сократить износ коммунальной инфраструктуры, обеспечить правильное взаимодействие всех служб при ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов и не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию.
Читайте также:
В Домодедове проведут масштабный капремонт тепловой инфраструктуры
Воробьёв поручил Прокуратуре контролировать инвестпрограммы в сфере ЖКХ
Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных и качество отопления в квартирах
Кроме того, в мае – июне 2024 года на тепловых сетях проведут гидравлические испытания, по результатам которых примут решение о включении дополнительных мероприятий по ремонту сетей в госпрограмму.
«После того, как закончится отопительный сезон, мы выполним гидравлические испытания на 310 км сетей региона. Участки, где выявят порывы, дополнительно включим в госпрограмму и начнём ремонт, чтобы следующий отопительный период пройти спокойно», – поделился планами вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.Как напомнили в министерстве, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял беспрецедентное решение не дожидаться начала реализации федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, так как её перенесли на 2025 год, а сформировать региональную госпрограмму и немедленно начать её выполнение.
По словам Хромушина, работы со стартом реализации в этом году запланированы в 42 муниципалитетах. Задача – резко сократить износ коммунальной инфраструктуры, обеспечить правильное взаимодействие всех служб при ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов и не допускать перехода инцидента в аварийную ситуацию.
Читайте также:
В Домодедове проведут масштабный капремонт тепловой инфраструктуры
Воробьёв поручил Прокуратуре контролировать инвестпрограммы в сфере ЖКХ
Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных и качество отопления в квартирах
Лора Луганская