В Подмосковье вводят дополнительные меры для надёжного электроснабжения в праздники

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Дополнительные меры для обеспечения надёжного снабжения абонентов электричеством в период майских праздников вводят на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«С 28 апреля по 2 мая и с 9 по 13 мая организованы круглосуточные дежурства руководства компании, а также оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Все плановые работы в указанный период отменены», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что штатно на круглосуточном дежурстве в компании находится 65 ремонтных бригад, а в период повышенной готовности на дежурства дополнительно заступают 335 бригад — это 1277 работников. В распоряжении дежурных аварийно-ремонтных бригад находится 570 единиц специальной техники, в том числе — 86 мобильных дизельных электростанций для оперативной подачи электричества на время ремонта основной линии.
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