Ветеринары рассказали подмосковным школьникам правила обращения с домашними животными

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Мероприятия организуются по заявкам учебных учреждений и доступны во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Врачи делятся с молодыми учениками знаниями об ответственном отношении к животным, обучают, как правильно ухаживать за домашними питомцами и как вести себя встрече с бездомными животными. Занятия проходят в веселой и увлекательной форме, позволяя детям получить практические навыки и полезные знания», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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