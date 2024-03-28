Подольским школьникам провели урок на тему пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие на тему пожарной безопасности для школьников городского округа Подольск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Познавательное занятие прошло в средней общеобразовательной школе № 21 городского округа Подольск.
Стоит отметить, что профилактические занятия для школьников помогают формировать у них чёткий план действий во время непредвиденных ситуаций.
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«Сотрудники продемонстрировали любознательным ребятам пожарно-технический инструмент и оборудование спецтехники, открыв для них технические отсеки автоцистерны. Все желающие смогли посидеть в кабине пожарной автоцистерны, примерить на себя боевую одежду пожарного и теплоотражательный костюм, а после этого увидеть впечатляющую работу лафетного ствола. Также специалисты сопровождали показ интересным рассказом о причинах возникновения пожаров и порядке действий при возникновении опасных ситуаций. В завершении мероприятия четвероклассникам подарили памятки с профилактическим материалом и сделали коллективное фото на память», — поделился начальник части Андрей Роман.
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Мира Полтева