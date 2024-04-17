В Московской области запустили комплексную электронную услугу «Ветеран труда»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье запустили комплексную услугу «Ветеран труда». Она позволяет онлайн оформить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги и телефон, сообщили в пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Комплексная услуга позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья. Всего в регионе – свыше 640 тыс. жителей с этим почётным трудовым званием», – пояснила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Как отметили в министерстве, услуга предоставляется через региональный портал госуслуг.
Звание Ветерана труда присуждается за многолетнюю работу и трудовые заслуги, при этом оформляется соответствующее удостоверение.
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