В Гжельском государственном университете состоялся осенний кубок КВН

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
В Гжельском государственном университете прошёл осенний кубок Клуба весёлых и находчивых. Пятнадцать команд из разных городов Московской области приняли участие в фестивале юмора, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В состав жюри входили артист Александр Морозов, проректор ГГУ по образованию и молодёжной политике Алексей Канюк, участница международной лиги КВН Виктория Есипова, руководитель лиги КВН городского округа Шатура Юлия Базунова и начальник управления воспитательной работы и молодёжной политики ГГУ Данил Луганцев.
По результатам осеннего кубка КВН третье место заняла команда КВН «Тушите свет» из ГГУ, второе — команда «Без комментариев» из Орехово-Зуево, а первое место досталось команде «Скрепыши» из Егорьевска.
Кроме того, есть победители в специальных номинациях:
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«Уже более 10 лет фестиваль проводится в нашем университете, и КВН набирает обороты в нашем учебном заведении. Все уровни образования, которые представлены в нашем ВУЗе сегодня сплотились в одну команду, которая будет представлять на фестивале наш университет», — рассказал Канюк.
По результатам осеннего кубка КВН третье место заняла команда КВН «Тушите свет» из ГГУ, второе — команда «Без комментариев» из Орехово-Зуево, а первое место досталось команде «Скрепыши» из Егорьевска.
Кроме того, есть победители в специальных номинациях:
- лучшим актёром был признан Семён Меньшин из команды «Без понятия»;
- лучшей актрисой стала Дарья Пенкина из команды ГГУ «Русская душа»;
- лучшая шутка вечера у команды «Звонок для учителя».
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Дайана Хусинова