Подмосковным волонтёрам предоставили госстраховку жизни и здоровья

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В Московской области действует ряд мер по поддержке участников волонтёрского движения, в их числе страхование жизни и здоровья волонтёров за счёт регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Волонтёры обеспечиваются страховкой за счёт области при осуществлении добровольческой деятельности на территории региона. Если волонтёры оплатили страховку самостоятельно, эти средства им компенсируются», — отмечается в сообщении.Подмосковным волонтёрам также предоставляются различные субсидии и гранты, в том числе в рамках ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».
Кроме того, волонтёрам в Московской области оказывается организационная поддержка в проведении мероприятий, встреч, при участии в различных форумах, мастер-классах и семинарах и при взаимодействии с органами власти и образовательными организациями.
Для волонтёров проводят консультации по созданию социально ориентированных некоммерческих организаций, их мероприятия освещают региональные СМИ и пр.
Полная информация о мерах поддержки волонтёров в Московской области размещена по ссылке.
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Лев Каштанов