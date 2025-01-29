Подмосковным волонтёрам предоставили госстраховку жизни и здоровья

Строительство детского сада на 185 мест завершено на 85%. Этот социальный объект возводится застройщиком ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» в жилом комплексе «Подлипки-Город», который находится в городском округе Коломна, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящее время на строительной площадке проводятся работы по прокладке внутренних инженерных сетей, внутренней отделке и фасадной отделке здания. Благоустройство территории завершено.



В двухэтажном детском саду общей площадью 3500 квадратных метров предусмотрены игровая комната, помещения для кружков, групповая комната с раздевалкой, спальня, кухня, медицинский кабинет и прачечная.



На территории детского сада будут игровые и спортивные площадки, а также места для временного хранения велосипедов, колясок и санок. Кроме того, планируется установить теневые навесы с ящиками для хранения уличных игрушек и детскими скамейками.







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