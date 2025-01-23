Раменские долголеты занялись плетением маскировочных сетей для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Маскировочные сети для нужд специальной военной операции плетут участники программы «Активное долголетие» из Раменского городского округа, помещение для этого выделили в ДК «Гжелка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«При упорном труде за несколько недель можно сплести по четыре маскировочные сети. Иногда приходят специальные заказы на большие сети — до шести метров. В мастерской в ДК «Гжелка» справляются и с такой работой», — говорится в сообщении.Отмечается, что приобретать новые материалы для маскировочных сетей долголетам помогают волонтёры объединения «Очаг тепла».
Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер для участников волонтёрского движения. Эти меры включают финансовую поддержку (гранты, субсидии и пр.), страхование жизни при осуществлении добровольческой деятельности, помощь в проведении мероприятий, а также консультирование по созданию социальных некоммерческих организаций и информационную поддержку волонтёрских акций.
Подробная информация о поддержке волонтёров в Подмосковье размещена по ссылке.
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