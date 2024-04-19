Подмосковным врачам с начала года безвозмездно передали 90 участков земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
90 земельных участков передали в безвозмездное пользование врачам Московской области с начала текущего года в рамках региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Врачам предоставляются участки как в существующих населённых пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных под эти цели в пяти городских округах Подмосковья. В этом году землю получили 90 медиков, девять из них — в посёлках», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.Отмечается, что лидерами по выполнению программы «Земля врачам» в этом году стали следующие округа: Орехово-Зуевский, где участки получили 14 медиков, Талдом и Солнечногорск, предоставившие по десять участков, Пушкинский, где участки получили восемь врачей, а также Раменский, Богородский, Коломна и Егорьевск, где было предоставлено по пять участков.
Всего с начала действия программы врачам было предоставлено 2 тысячи 258 земельных участков, на очереди в настоящее время остаётся 141 врач. Претендовать на участок может врач одной из 39 специальностей, чей стаж работы в каком-либо медучреждении Подмосковья составляет не менее трёх лет.
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