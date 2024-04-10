В Подмосковье зарегистрировали более 3 тыс. объектов недвижимости по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Около 3,1 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области за первые три месяца 2024 года по упрощённой схеме в рамках так называемой «гаражной амнистии», сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В первом квартале этого года в Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3,1 тыс. объектов недвижимости, что на 1,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнила глава министерства Наталья Адигамова.В министерстве отметили, что в числе зарегистрированных объектов было 890 гаражей и более 2,2 тыс. земельных участков общей площадью 49,3 тыс. квадратных метров.
«Гаражная амнистия», то есть бесплатное оформление в собственность гаража и земельного участка, на котором он расположен, действует уже два с половиной года. За это время в Московской области в рамках акции было зарегистрировано 17 тысяч объектов недвижимости: более пяти с половиной тысяч гаражных боксов и свыше 11,5 тыс. земельных участков, общая площадь которых составила 270 тысяч кв. м.
«Гаражная амнистия» продлена до 1 сентября 20226 года.
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