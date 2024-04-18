Подмосковью передали землю для строительства автотрассы

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Три земельных участка общей площадью 0,65 га передали из федеральной собственность в распоряжение Московской области для строительства автомобильной дороги, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Переданная земля будет использована для строительства сети автодорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», — говорится в сообщении.Глава областного министерства имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что строительство указанной автотрассы находится в активной фазе.
«За два года из федеральной собственности в региональную для реализации данного проекта мы приняли на баланс в общей сложности свыше 170 земельных участков площадью более 220 гектаров», — добавила Адигамова.Протяжённость 4-6-полосной дороги составит 45 километров, она позволит жителям близлежащих населённых пунктов значительно быстрее добираться до Москвы.
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