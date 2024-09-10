Бюджетников ждет повышение зарплат с 1 октября — эксперт

С 1 октября 2024 года зарплаты около двух миллионов бюджетников в России будут проиндексированы на 5,1 процента. Это касается работников, чьи организации финансируются из федерального бюджета, включая сотрудников вузов, школ, медицинских и научных учреждений, а также работников федеральных государственных органов.
Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм», передает Regnum.
По словам Ивановой-Швец, индексация заработных плат стала ежегодной практикой и направлена на защиту работников от инфляции. В 2024 году на повышение зарплат выделено 359 миллиардов рублей.
Эксперт также отметила, что в частных компаниях индексация зарплат должна проводиться, но в соответствии с внутренними документами и без привязки к государственному графику.
Ранее стало известно, что с 1 сентября вступил в силу закон, регулирующий оплату сверхурочных работ, предусматривающий выплаты не менее чем в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за последующие.
Напомним, академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявила, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.
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По словам Ивановой-Швец, индексация заработных плат стала ежегодной практикой и направлена на защиту работников от инфляции. В 2024 году на повышение зарплат выделено 359 миллиардов рублей.
Эксперт также отметила, что в частных компаниях индексация зарплат должна проводиться, но в соответствии с внутренними документами и без привязки к государственному графику.
Ранее стало известно, что с 1 сентября вступил в силу закон, регулирующий оплату сверхурочных работ, предусматривающий выплаты не менее чем в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за последующие.
Напомним, академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявила, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.
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Елена Перлова