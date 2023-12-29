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Подмосковное БТИ будет работать в праздники по изменённому расписанию

29 декабря 2023, 15:48
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В графике работы Бюро технической информации Московской области в связи с наступающими новогодними праздниками произошли изменения. Об этом сообщили в пресс-службе БТИ.
30 декабря окна приёма будут работать с 9 до 13, а горячая линия – с 8 до 20 часов. 31 декабря окна приёма работать не будут. Часы работы горячей линии – 8:00 – 15:00.

1, 2, 6 и 7 января окна приёма и горячая линия не работают.


3, 4, 5 и 8 января окна приёма будут закрыты, а горячая линия будет работать с 9 до 18 часов.

С 9 января БТИ начнёт функционировать в обычном режиме.

В пресс-службе напомнили, что заказать услуги БТИ Московской области можно онлайн на сайте ведомства в разделе «Услуги и сервисы».

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Участникам «голой вечеринки» дали три дня на выплату всех налогов
29 декабря 2023, 15:36

Фото: iStock/blinow61

Участникам «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой дали три дня на выплату всех налоговых задолженностей, если таковые имеются. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник в ФНС.
Согласно сообщению, участники «голой вечеринки» должны закрыть все долго перед ФНС до конца текущего года. В противном случае к этому подключатся сотрудники МВД, будут проверяться движения денежных средств, и, если будут выявлены основания их ожидает глубокий аудит и выездная проверка с перспективой возбуждения уголовного дела. Именно это сейчас и происходит с Ивлеевой.

Уточняется, что в зоне пристального внимания находятся все участники скандального мероприятия. Это Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак, Ксения Бородина и другие.

Всем им уже разосланы соответствующие уведомления.

Напомним, в середине декабря Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», которая вызвала массу недовольств среди россиян.

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Опрос: Россияне в Новом году намерены больше зарабатывать и заниматься спортом
29 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/Anna Ostanina

Исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показало, что россияне в Новом году собираются начать больше зарабатывать и посвящать больше времени спорту.
Кроме этого, россияне планируют начать копить, а 23% опрошенных главной целью на год определили освоение новой профессии.

«По 22% участников исследования хотели бы найти подработку, 20% решили и вовсе сменить сферу деятельности. А вот для 19% респондентов главная задача на год — начать ремонт или доделать пока ещё не завершённый», — приводит RT текст исследования.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов.

Ранее другое исследование показало, что россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком. При этом, 41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян не против найти под ёлкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.

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В Кремле заявили о рекордном уровне поддержки Путина россиянами
Песков: уровень поддержки Путина в 2023 году стал максимально высоким
29 декабря 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки главы российского государства Владимира Путина всегда находился на высоком уровне. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, в этом нет ничего удивительного, так как уже не первый опрос общественного мнения подтверждает эти данные.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса ФОМ. По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек.

Напомним, в марте в России состоятся президентские выборы. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.

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Кадырову представили первые образцы «Джихад-машин» для нужд СВО
29 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto/fortton

Первые образцы боевых «Джихад-машин», собранных на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», представили главе Чечни Рамзану Кадырову. К их серийному производству планируют приступить в 2024 году.
Как сообщил чеченский лидер корреспонденту ТАСС, в настоящее время машины отправят в зону проведения спецоперации, чтобы посмотреть, как они себя поведут в боевых условиях. Сначала «Джихад-машинами» будет обеспечен батальон спецназа «Ахмат», а затем и все остальные российские подразделения, добавил Кадыров.

Министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов рассказал, что уже заключен контракт с Росгвардией на поставку новых автомобилей. Министерство промышленности и торговли одобрило бюджет на I квартал 2024 года в размере двух миллиардов рублей на закупку этой техники. Весь проект рассчитан на два года, сказал министр.

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#кадыров
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Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва
МО: осенний призыв завершен, на военную службу поступили 130 тыс. человек
29 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Осенний призыв на срочную службу завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ряды Вооруженных сил России призваны 130 тысяч человек. Осенний призыв в России начался 1 октября и должен был продлиться до 31 декабря. Количество человек, которых планировалось призвать, прежде не оглашалось.

В рамках осеннего призыва в 2023 году на службу отправились 147 тысяч призывников.

С 2024 года призыв в армию будет осуществляться по новым правилам. Прежде сообщалось, что изменен призывной возраст. Потенциальными призывниками будут граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. При этом те, кому исполнилось в 2023 году 28 или 29 лет будут автоматически зачислены в запас и призваны не будут.

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#минобороны рф
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Около 8 тыс правоохранителей обеспечат безопасность в Москве в Новый год
29 декабря 2023, 14:57

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Около 8 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок в новогоднюю ночь в столице. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«В новогоднюю ночь будут задействованы наряды общей численностью около 8 тысяс человек. Охрану общественного порядка с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года обеспечат более 4,2 тысячи сотрудников полиции и порядка 3,8 тысячи военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ», – приводит АГН «Москва» сообщение департамента.

А в пресс-службе Роскачества рассказали, что в новогоднюю ночь допустимо проводить шумные вечеринки и гулянья.

«Если обстоятельства не располагают к тому, чтобы отнестись к шуму спокойно, есть смысл попытаться заранее договориться с соседями. Если в новогоднюю ночь попытаться вызвать полицию, сославшись на шум, а не на драку или порчу имущества, то на вызов, вероятно, не поедут и протокол составлять не будут. В остальные праздничные дни вы вправе требовать соблюдения закона», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.

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#ночь
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#новый год
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Подмосковные учителя в новом году начнут получать 20 тыс рублей на аренду жилья
29 декабря 2023, 14:52

Фото: Istockphoto / Tatiana Maramygina

С 2024 года учителям в Московской области будут выплачивать ежемесячную компенсацию в 20 тыс рублей на аренду жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«С будущего года вводится ежемесячная выплата в 20 тыс рублей на аренду жилья. Педагог может воспользоваться прибавкой к зарплате, если у него нет собственного жилья на территории Подмосковья», – пояснила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
О том, что власти Московской области предусмотрели подъёмные выплаты учителям, чтобы приглашать их на работу в новые школы, ранее объявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он пояснил, что поддержка педагогов будет реализовываться по аналогии с программой социальной помощи медицинским работникам.

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В Подмосковье по «гаражной амнистии» за год оформили 10 тыс объектов недвижимости
29 декабря 2023, 14:29

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Подмосковье за уходящий год зарегистрировали более 10 тыс объектов по «гаражной амнистии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Гаражная амнистия» стартовала 1 сентября 2021 года. Она продлена до сентября 2026 года.
«Главная цель «гаражной амнистии» – упрощённый порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. При этом земельные участки предоставляются гражданам бесплатно. За 2023 год в Подмосковье зарегистрировано свыше 10 тыс объектов недвижимости. Среди них – 3,2 тыс гаражей и более 6,9 тыс земельных участков общей площадью более 164 тыс «квадратов», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Всего с начала действия закона в регионе по «гаражной амнистии» оформили свыше 13,8 тыс объектов. Воспользоваться ею могут владельцы, наследники и покупатели объектов. Под закон не подпадают самострои, гаражи на садовых участках и разборные конструкции.

Глава ведомства напомнила, что для помощи гражданам мобильный офис БТИ Московской области постоянно посещает гаражно-строительные кооперативы во всех городских округах.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные росгвардейцы приняли участие в новогоднем флешмобе «Автоёлка»
29 декабря 2023, 14:27

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Подмосковье сотрудники Росгвардии приняли участие в новогоднем флешмобе «Автоёлка». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Во флешмобе приняли участники сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области вместе и инструкторы программы «Росгвардия Драйв».

«30 патрульных автомобилей Росгвардии и машин программы «Росгвардия Драйв» выстроились в виде елки, а включенные проблесковые маячки и свет фар послужили украшением главного новогоднего символа. Процесс запечатлел квадрокоптер с высоты птичьего полета», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что масштабный флэшмоб проходил на автодроме в Мячково, где проходит обучение сотрудников Росгвардии в рамках программы «Росгвардия Драйв». Мерроприятие был посвященено предстоящим новогодним праздникам.

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