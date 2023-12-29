Подмосковное БТИ будет работать в праздники по изменённому расписанию

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В графике работы Бюро технической информации Московской области в связи с наступающими новогодними праздниками произошли изменения. Об этом сообщили в пресс-службе БТИ.
30 декабря окна приёма будут работать с 9 до 13, а горячая линия – с 8 до 20 часов. 31 декабря окна приёма работать не будут. Часы работы горячей линии – 8:00 – 15:00.
1, 2, 6 и 7 января окна приёма и горячая линия не работают.
3, 4, 5 и 8 января окна приёма будут закрыты, а горячая линия будет работать с 9 до 18 часов.
С 9 января БТИ начнёт функционировать в обычном режиме.
В пресс-службе напомнили, что заказать услуги БТИ Московской области можно онлайн на сайте ведомства в разделе «Услуги и сервисы».
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1, 2, 6 и 7 января окна приёма и горячая линия не работают.
С 9 января БТИ начнёт функционировать в обычном режиме.
В пресс-службе напомнили, что заказать услуги БТИ Московской области можно онлайн на сайте ведомства в разделе «Услуги и сервисы».
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Лора Луганская