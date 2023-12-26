Стало известно расписание работы подмосковных медорганизаций в праздничные дни

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В Подмосковье рассказали о графике работы медицинских организаций в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области в праздничные дни с 31 декабря 2023 года по 8 января амбулаторно-поликлинические отделения и женские консультации, будут работать все дни, кроме 31 декабря и 1,7 и 8 января с 09:00 до 14:00.
Стоит отметить, что стационары и скорая помощь в праздники работают круглосуточно.
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«Впереди большие праздники, но медицинская помощь может потребоваться в любой день. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00<…> », — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева