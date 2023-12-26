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Стало известно расписание работы подмосковных медорганизаций в праздничные дни

26 декабря 2023, 11:10
фото: istockphoto /megaflopp

фото: istockphoto /megaflopp

В Подмосковье рассказали о графике работы медицинских организаций в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области в праздничные дни с 31 декабря 2023 года по 8 января амбулаторно-поликлинические отделения и женские консультации, будут работать все дни, кроме 31 декабря и 1,7 и 8 января с 09:00 до 14:00.

«Впереди большие праздники, но медицинская помощь может потребоваться в любой день. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00<…> », — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что стационары и скорая помощь в праздники работают круглосуточно.

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Онколог предупредила о появляющихся после застолья симптомах рака
Онколог Вудроу назвала вздутие или трепетание в животе признаками онкологии
26 декабря 2023, 10:05

Фото: istock / Fabio Camandona

Онколог Лиза Вудроу рассказала про симптомы, которые могут возникать после обильного праздничного застолья и могут сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы. Об этом пишет The Sun.
Врач отметила, что что злокачественные опухоли в поджелудочной железе могут провоцировать скопление газов или жидкости в животе. О заболевании может свидетельствовать чувство трепетания в животе, булькающие звуки и другие проблемы с пищеварением. После плотного ужина и спиртных напитков эти симптомы становятся сильнее.

Также Вудроу заявила, что после застолья могут сильнее проявляться признаки онкологии яичников. По словам онколога, эта болезнь развивается у женщин старше 50 лет и вызывает вздутие желудка, боли в животе или в области между бедрами. Также женщины с раком яичников жалуются на отсутствие аппетита и частые позывы в туалет.

При этом, она обратила внимание, что такие симптомы могут появляться и у у здоровых людей из-за переедания и злоупотребления алкоголем.

До этого сообщалось, что вв России запустили новое производство ядерного «препарата будущего» против рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
#женщины
#симптомы
#еда
#рак
#онкология
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JAMA: Врачи составили рейтинг эффективности средств от ожирения
26 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/peakSTOCK

Исследования показали, что самыми эффективными средствами для лечения ожирения оказались бариатрическая хирургия, а также препараты Зепбаунд и Мунджаро. Об этом пишет JAMA.
Уточняется, что учёными были проанализированы 126 научных публикаций, отобранных из десятков тысяч статей. Выяснилось, что бариатрическая хирургия помогает потерять 25-30% веса, а препараты на основе тирзепатида Зепбаунд и Мунджаро - 21% веса в результате 72 недель применения.

Согласно исследованию, далее идут препараты на основе семаглутида Вегови и Оземпик (потеря веса на 8-21%), а также поведенческая терапия (потеря веса на 5-10%). Учёные подчеркнули, что ожирение - это не проблема с силой воли, а заболевание, которое следует изучать.

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#лекарство
#ожирение
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Диетолог Журавлева: Качественные пельмени способствуют похудению
25 декабря 2023, 20:47

Фото: istockphoto.com/tbralnina

Диетолог Полина Журавлева заявила, что качественные пельмени способствуют ускоренному метаболизму и даже похудению благодаря содержащимся в них ферментам и минералам.
«Если тесто и мясо высокого качества, то там немало полезных веществ: волокон, минералов и ферментов, которые помогают скинуть лишние килограммы. Хорошие пельмени помогут улучшить и естественный метаболизм», – пояснила в беседе с Общественной Службы Новостей Журавлева.

Она добавила, что самыми качественными пельменями являются те, что слеплены самостоятельно, а «современные магазинные пельмени – это всегда киндер-сюрприз», поскольку их подлинный состав остаётся неизвестным.

Однако, если всё-таки и брать полуфабрикат, то необходимо изучить состав. Так, по словам специалиста, в составе хороших пельменей должно быть нежирное мясо. Также в них не должно содержаться много специй, соли или глутамата натрия.

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#мясо
#диетолог
#питание
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Врач Петрова назвала способы избежать переедания в новогодние праздники
Эндокринолог Петрова: яркие эмоции помогут избежать переедания в Новый год
25 декабря 2023, 20:42

Фото: iStock/Doucefleur

Эндокринолог Ирина Петрова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что в праздничную ночь есть высокий риск нарушить привычный режим питания из-за переедания в Новый год. Чтобы этого избежать, необходимо воспользоваться некоторыми способами.
Один из способов избежать переедания заключается в привычном графике питания 31 декабря, что поспособствует правильному насыщению организма и отсутствию чувства голода. Петрова также порекомендовала употреблять качественную белковую пищу и овощи, а также держать водный баланс в норме.

Эндокринолог сообщила, что праздничная атмосфера отлично снижает аппетит, так как гормоны счастья в целом положительно влияют на организм. Петрова посоветовала разнообразить досуг в праздничные дни, чтобы получать яркие впечатления без привязки к еде.

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#здоровье
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Врач Алексеева заявила об опасности офисного воздуха
25 декабря 2023, 19:09

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что офисный воздух зимой опасен недостатком кислорода из-за повышенной сухости.
Она отметила, что у многих при повышенной сухости воздуха возникают недомогания.

«Те, кто работают в больших офисных локациях, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, скорее всего, замечали, насколько они часто болеют. Не обязательно простудными заболеваниями. Речь идёт и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности и апатию», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Специалист рекомендовала чаще проветривать помещение, а также использовать увлажнители воздуха.

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#врач
#воздух
#офис
#здоровье
#зима
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Врач Пигарева заявила об опасности вдыхания паров незамерзайки
25 декабря 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Lubo Ivanko

Замглавврача клиники Валентина Пигарева заявила, что вдыхание паров незамерзайки может быть чревато аллергическими реакциями, и даже отёком Квинке.
«Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ, ароматизаторов и красителей. Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом», — добавила в беседе с Газета.ру Пигарева.

Среди симптомов такой аллергии специалист назвала бронхоспазм, одышку, сильный кашель, свистящее дыхание.

Пигарева сообщила, что в качестве первой помощи надышавшегося человека необходимо вывести из помещения на свежий воздух, а при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.

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#помощь
#врач
#воздух
#здоровье
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Строящемуся в Красногорске детскому клиническому центру присвоили имя Рошаля
25 декабря 2023, 17:12

Фото: пресс-служб Минтерполитики МО

Детский клинический центр, который сейчас строится в Красногорске, будет носить имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, почётного гражданина Подмосковья Леонида Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Министерство подготовило соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Воробьёвым.

Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и сам Леонид Рошаль.

Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Планируется, что строительство медучреждения завершится весной 2024 года. Ежегодно по ОМС там смогут получать помощь более 15 тыс детей из Московской области и других регионов. Приём в госпитале будут вести специалисты по 28 профилям.

В больнице создадут свыше 400 коек. В здании будут расположены консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев.

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#московская область
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Врач Нилова назвала возраст, когда нужно планово посещать кардиолога
Врач Нилова: Планово посещать кардиолога следует после 40 лет
25 декабря 2023, 16:17

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Врач-кардиолог, эксперт ультразвуковой диагностики клиники Тверского ГМУ Оксана Нилова рекомендовала людям старше 40 лет посещать кардиолога для проверки здоровья.
«Подлежат плановым осмотрам, если мы говорим про мужчин, пациенты старше 40 лет. Если мы говорим про женщин, то в том числе и 40 , и также пациентки с ранней менопаузой – они больше всего рискуют», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Нилова.

Кроме этого, регулярные осмотры у врачей необходимы людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Также врач-кардиолог Оксана Нилова перечисляла признаки, которые могут указывать на сердечную недостаточность. К ним она отнесла и отёки лодыжек.

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#пациенты
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Телеведущая Екатерина Андреева поделилась секретами моложавой внешности
25 декабря 2023, 13:07

Фото: istock / Valeriia Mitriakova

Российская телеведущая Екатерина Андреева в социальных сетях поделилась своими секретами моложавой внешности. Об этом пишет «Лента.ру».

57-летняя телеведущая поделилась, что иногда меняет средства по уходу за кожей. Андреева заявила, что зимой всегда меняет бренд уходовой косметики, чтобы не привыкать в одному продукту. Ведущая использует одно средство в течение 4-5 месяцев.

Она также отметила, что важно качественно и крепко спать. Андреева призывала спать в абсолютно темной комнате с температурой 20 градусов. Также Екатерина посетовала больше пить воды и заниматься спортом.

«Много и быстро ходите», — заявила она.

Ранее хирург Иван Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#здоровье
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