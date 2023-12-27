Подмосковное Минэкологии в уходящем году реконструировало шесть плотин

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В 2023 году подмосковное Минэкологии провело капитальный ремонт шести плотин. Ведомство также проверило техническое состояние 225 гидротехнических сооружений, сообщили в пресс-службе министерства.
Капремонт прошёл на плотинах на ручье Сухая Любинка в Кашире; на реке Любосеевка в городском округе Щёлково; на реке Осётр в городском округе Зарайск; на реке Уча в городском округе Пушкино; на реке Нара в городском округе Серпухов, а также на плотине в деревне Масново-Жуков городского округа Чехов.
По подсчётам министерства, размер предотвращённого ущерба в результате проведённого ремонта превысил 385 млн рублей.
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«Работа по реконструкции плотин очень важна, ведь от неё зависят не только благополучие и сохранение экосистем, но и жизни наших граждан. Подтопления в связи с нештатными ситуациями и поломками на таких сооружениях, особенно в паводковый период, представляют реальную опасность», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Лора Луганская