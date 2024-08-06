Подмосковное правительство опубликовало августовский график приёма граждан

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Стал известен график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на август 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Помимо этого, опубликованы графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.
Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
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