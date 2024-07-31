В Минчистоты пообещали решить все проблемы, поднятые жителями на личном приёме

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Ремонт дорог и домов стали главными вопросами во время личного приёма граждан, который прошёл в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ежемесячный приём проводили курирующие заместители министра. На него приехали восемь жителей Дмитровского городского округа, Балашихи, Одинцова, Чехова, Электростали и Подольска. Также участвовали управляющие компании и инспекторский состав ведомства.
В пресс-службе добавили, что каждому жителю предложили оптимальный путь решения его проблемы. Министерство приняло решения по устранению всех замечаний в кратчайшие сроки.
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«В ходе приёма особое внимание уделили таким темам, как ремонт крыш многоквартирных домов, устранение повреждений асфальта во дворах, содержание контейнерных площадок, удаление сухих деревьев, деятельность управляющих организаций. Один из ключевых вопросов – изменения в реестр лицензий управляющих компаний Подмосковья», – отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что каждому жителю предложили оптимальный путь решения его проблемы. Министерство приняло решения по устранению всех замечаний в кратчайшие сроки.
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Лора Луганская