Подмосковной онлайн-картой ёлочных базаров воспользовались уже более 2 тыс. раз

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Интерактивную карту открытых в Московской области ёлочных базаров запустили на портале «МОй АПК» 13 декабря, меньше чем за неделю работы картой воспользовались более 2 тысяч раз, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«На интерактивной карте отмечены все официальные ёлочные базары и указано время из работы. С помощью онлайн-сервиса жители и гости Подмосковья могут найти ближайший к дому базар и купить ёлку для своего праздника», — сказал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.Интерактивная карта ёлочных базаров размещена по ссылке.
В областном Мингосуправления также напомнили, что большинство ёлочных базаров в Московской области заработают с 20 декабря.
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Лев Каштанов