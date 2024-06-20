Подмосковной станции скорой помощи передадут около 80 автомобилей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 80 новых автомобилей класса «В» поступят в распоряжение Московской областной станции скорой помощи в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Развитие областной скорой помощи — это одна из важнейших и приоритетных задач. В этом году Московская областная станция скорой помощи получит 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Новые машины скорой помощи будут укомплектованы всей необходимой медицинской техникой, в том числе портативными аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами и прочим оборудованием.
В министерстве также напомнили, что в текущем году в Люберцах открыли новый пост скорой помощи, а в Ногинске — подстанцию.
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