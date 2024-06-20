Свыше 1,5 тысячи детей прошли обследование в Центре слуха НИКИ детства

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С начала года более 1,5 тыс. детей прошли обследование в Центре слуха НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Центре слуха Научно-исследовательского клинического института детям проводят проверку слуха, коррекцию различных патологий, а также оказывают комплексную медицинскую помощь.
Пройти лечение в Центре слуха НИКИ детства можно по направлению от лечащего врача. Медицинская помощь предоставляется бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Более подробную информацию об исследованиях можно найти на портале «Детство».
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«В нашем центре мы в первую очередь занимаемся детьми с задержкой речевого развития. У нас есть современное медицинское оборудование, которое позволяет нам проводить различные исследования. Мы можем делать тональную пороговую аудиометрию, регистрировать отоакустическую эмиссию, проводить импедансометрию и диагностику ЛОР-органов. По результатам исследований мы ставим диагноз ребёнку, подбираем лечение и назначаем дополнительные обследования», — поделилась руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог и врач-сурдолог Елена Якушова.
Пройти лечение в Центре слуха НИКИ детства можно по направлению от лечащего врача. Медицинская помощь предоставляется бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Более подробную информацию об исследованиях можно найти на портале «Детство».
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Мира Полтева