Психолог назвала нормальным уставать от своих детей

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О причинах материнской усталости рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева и назвала способы борьбы с ней.
По словам специалиста, усталость должна и может компенсироваться только отдыхом. Она отметила, что человек устаёт, потому что он живой, и для этого не нужны какие-то глобальные причины. Алексеева назвала одной из главных причин материнской усталости истощение нервной системы.
Она также напомнила, что многие мамы на протяжении долгого времени находятся без нормального сна. При этом, если детей двое и больше, то речь может идти о многолетнем недосыпе.
По её словам, отдыхом является не только сон, но и время «ничегонеделания», например, прогулка на свежем воздухе в одиночестве. Для того, чтобы помочь женщине быстрее справиться с усталостью, можно взять часть забот о ребенке на себя.
По словам психолога, многие женщины теряют себя в статусе матери, что становится причиной выгорания и депрессий. В таком случае необходимо как можно больше общаться с людьми не на тему детей.
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«Нервная ткань в организме человека истощается быстрее всего. Ресурс нервной системы у мамы уходит на то, что ей практически круглосуточно нужно смотреть, слушать, реагировать на ребенка. А также выматывает бесконечный физический контакт. От него можно не просто устать, а буквально потерять себя», — пояснила Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой».
Она также напомнила, что многие мамы на протяжении долгого времени находятся без нормального сна. При этом, если детей двое и больше, то речь может идти о многолетнем недосыпе.
По её словам, отдыхом является не только сон, но и время «ничегонеделания», например, прогулка на свежем воздухе в одиночестве. Для того, чтобы помочь женщине быстрее справиться с усталостью, можно взять часть забот о ребенке на себя.
По словам психолога, многие женщины теряют себя в статусе матери, что становится причиной выгорания и депрессий. В таком случае необходимо как можно больше общаться с людьми не на тему детей.
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Элина Позднякова