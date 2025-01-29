Подмосковному водителю запретили продавать квартиру из-за долга по штрафу

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Жителя Подмосковья лишили возможности продать квартиру из-за долга по штрафу за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Мужчина сел за руль нетрезвым, тем самым подвергнув опасности жизнь других участников дорожного движения. В отношении нарушителя составили административный протокол.
В результате должник погасил задолженность, оплатив также 2,1 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда. Как отметили в управлении, этот случай доказывает эффективность мер принудительного исполнения в борьбе с нарушителями закона.
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«Суд признал его виновным, лишил прав на полтора года и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако водитель не погасил задолженность вовремя. Тогда судебный пристав не только арестовал его банковские счета, но и ограничил выезд за границу. Поскольку мужчина продолжил игнорировать судебное решение, ему запретили регистрационные действий в отношении собственной квартиры», – рассказали в ГУРБ.
В результате должник погасил задолженность, оплатив также 2,1 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение решения суда. Как отметили в управлении, этот случай доказывает эффективность мер принудительного исполнения в борьбе с нарушителями закона.
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Лора Луганская