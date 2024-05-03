Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Московской области принимают заявки на конкурс «Любовью жив Герой», приуроченный ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
К участию в конкурсе приглашают жителей региона в возрасте от 12 до 18 лет. Детям и молодёжи предлагают поделиться своим видением того, кто такой настоящий герой. Сделать это можно двумя способами: написать сочинение или снять клип в VK.
Этот конкурс – часть театрально-музыкального проекта Центра креативных индустрий «Новый город» «Судьба человека. Первая весна», спектакля, в основу которого легли реальные истории жителей Подмосковья, новых территорий, участников спецопераций и Великой отечественной войны. С помощью режиссёрских приёмов, через параллели, зрителя отсылают к подлинным событиям сегодняшнего дня.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Подведение итогов и награждение победителей состоятся 16 мая.
Все желающие могут бесплатно посмотреть спектакль «Судьба человека. Первая весна» 8 мая в 15:00 в МУ ЦКТ «Родники» в Волоколамске, а также 9 мая в 18:55 в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Билеты необходимо предварительно зарезервировать, написав на почту office@new-gorod.com с темой «Пригласительный билет».
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«Конкурс «Любовью жив Герой» поможет через творчество и самовыражение побудить молодых ребят изучать историю, напомнить им о важности подвига, рассказать, что и в наши дни мы являемся свидетелями настоящего героизма, самоотверженности и истинного патриотизма в зоне проведения СВО. Конкурс продлится до 15 мая», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Этот конкурс – часть театрально-музыкального проекта Центра креативных индустрий «Новый город» «Судьба человека. Первая весна», спектакля, в основу которого легли реальные истории жителей Подмосковья, новых территорий, участников спецопераций и Великой отечественной войны. С помощью режиссёрских приёмов, через параллели, зрителя отсылают к подлинным событиям сегодняшнего дня.
Фото: пресс-служба МИСК МО
«Через проект красной нитью проходит нерушимость связи поколений, которая базируется на тысячелетней истории нашей государственности. Мы предлагаем ребятам выразить свои мысли в виде сочинения или в привычном для большинства молодёжи формате «видео-рилс». Победителей ждут ценные подарки и другие сюрпризы», – рассказала первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.С подробностями и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Подмосковья.
Подведение итогов и награждение победителей состоятся 16 мая.
Все желающие могут бесплатно посмотреть спектакль «Судьба человека. Первая весна» 8 мая в 15:00 в МУ ЦКТ «Родники» в Волоколамске, а также 9 мая в 18:55 в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Билеты необходимо предварительно зарезервировать, написав на почту office@new-gorod.com с темой «Пригласительный билет».
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Лора Луганская