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Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»

03 мая 2024, 22:53
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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В Московской области принимают заявки на конкурс «Любовью жив Герой», приуроченный ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
К участию в конкурсе приглашают жителей региона в возрасте от 12 до 18 лет. Детям и молодёжи предлагают поделиться своим видением того, кто такой настоящий герой. Сделать это можно двумя способами: написать сочинение или снять клип в VK.
«Конкурс «Любовью жив Герой» поможет через творчество и самовыражение побудить молодых ребят изучать историю, напомнить им о важности подвига, рассказать, что и в наши дни мы являемся свидетелями настоящего героизма, самоотверженности и истинного патриотизма в зоне проведения СВО. Конкурс продлится до 15 мая», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.


Этот конкурс – часть театрально-музыкального проекта Центра креативных индустрий «Новый город» «Судьба человека. Первая весна», спектакля, в основу которого легли реальные истории жителей Подмосковья, новых территорий, участников спецопераций и Великой отечественной войны. С помощью режиссёрских приёмов, через параллели, зрителя отсылают к подлинным событиям сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Через проект красной нитью проходит нерушимость связи поколений, которая базируется на тысячелетней истории нашей государственности. Мы предлагаем ребятам выразить свои мысли в виде сочинения или в привычном для большинства молодёжи формате «видео-рилс». Победителей ждут ценные подарки и другие сюрпризы», – рассказала первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
С подробностями и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Подмосковья.

Подведение итогов и награждение победителей состоятся 16 мая.

Все желающие могут бесплатно посмотреть спектакль «Судьба человека. Первая весна» 8 мая в 15:00 в МУ ЦКТ «Родники» в Волоколамске, а также 9 мая в 18:55 в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Билеты необходимо предварительно зарезервировать, написав на почту office@new-gorod.com с темой «Пригласительный билет».

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Судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России
03 мая 2024, 22:26

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по МО

Перед тем, как запланировать заграничную поездку, гражданам рекомендуется убедиться в отсутствии возбуждённых в отношении них исполнительных производств, по которым могут быть наложены ограничения. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель может по заявлению взыскателя или по собственной инициативе ограничить должнику выезд из России. Такое постановление является мерой принудительного характера и выносится в случаях задолженности по требованиям о взыскании алиментов, возмещении причинённого здоровью вреда, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причинённых преступлением, если сумма превышает 10 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Ещё одна причина ограничить должнику выезд – неимущественный характер требования исполнительного документа. Это, например, требование о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания, передаче ребёнка и другие случаи.

Должнику также могут не дать выехать из страны, если задолженность по административным штрафам, налогам, коммунальным платежам составляет 30 тыс. рублей и более.

Как отметили подмосковные приставы, снятие ограничения – многоэтапная процедура. На портале госуслуг работает сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». Он позволяет должникам мгновенно получать сведения об ограничении выезда за пределы страны. Они отображаются на главной странице личного кабинета.

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#московская область
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Назван срок окончания рекультивации полигона «Егорьевский»
03 мая 2024, 22:12

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов «Егорьевский» планируют завершить в конце мая. Работы уже закончены на 97%, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Подрядчики выполнили все самые сложные работы по рекультивации объекта накопленного вреда. На завершающем этапе – устройство дорожной одежды и благоустройство территории. Все работы планируется завершить уже в конце текущего месяца. Всё выполняется согласно строгому плану и графику, поэтому нет опасений, что мы не уложимся в срок», – заверил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Работы начались в конце 2021 года. Они проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Ранее в министерстве заявляли, что до конца года в регионе завершится рекультивация еще пяти объектов накопленного вреда.

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#московская область
#министр
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Подмосковные ветераны собрались на мероприятие «Наследники Победы в строю!»
03 мая 2024, 21:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске в преддверии 9 Мая провели торжественное мероприятие «Наследники Победы в строю!», сообщили в пресс-службе Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Мособлдумы. Генерал-майор Виталий Куприянович Павличенко поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
«Наша страна выдержала. Не было и не будет такой силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищал родную землю и совершил, казалось бы, невозможное, разорвав кровавое кольцо Второй мировой войны, прогнав врага туда, откуда он пришёл», – сказал Павличенко.
К поздравлениям Павличенко присоединилась первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина.
«Этот праздник объединяет поколения и, конечно, придаёт нам силы, даёт надежду. Ветеранам – долгих лет жизни, бодрости духа и мира», – сказала Лазутина.
Как отмечается, основной деятельностью Совета ветеранов является забота о ветеранах и воспитание молодёжи в духе патриотизма. Организация проводит встречи с Героями Советского Союза и России, уроки Мужества.

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#подмосковье
#московская область
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«Берегите пестики»: садовод Туманов – о защите косточковых культур от заморозков
03 мая 2024, 21:06

Фото: Istockphoto / badboydt7

Заморозки, которые прогнозируют в Подмосковье в мае, могут быть опасны для урожая косточковых культур.
Однако сами растения выдержат минусовую температуру, заявил «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.
«Каждый год повторяется одно и то же: грядут то снег, то заморозки, то жара, и садоводы беспокоятся о будущем урожае. Но мы живём в зоне рискового земледелия, у нас такое каждый год или через год, и заморозками никого не удивить. Наоборот, я бы очень удивился, если бы в мае не было заморозков. И большинство растений на них настроено. Для косточковых заморозки опаснее всего, когда растения цветут. Если сегодня вдруг бабахнет минус пять, на сто процентов пестики подмёрзнут. Это значит, что урожая не будет, если мы ничего не предпримем. А сами растения перенесут и не такой заморозок. Берегите пестики – и всё будет хорошо», – заверил специалист.
Среди способов, с помощью которых можно защитить садовые культуры, он назвал простейший – облить цветущие растения водой.
«Есть такой вроде бы смешной способ, но он неплохо работает. Если у вас на участке есть водопровод, на ночь облейте из шланга ваши цветущие растения водой. Пока капельки воды висят, а висеть они будут долго, заморозок не страшен», – сказал собеседник «Радио 1».
Другой эффективный способ защиты будущего урожая – утеплить цветущие ветки, продолжил Туманов.
«Залезаете на чердак. Там у вас наверняка много разного хлама – какие-то старые пальто, тряпки, старая плёнка, старые газеты. Так вот, всё, что вы накинете на цветущие ветки, может помочь перенести заморозок. Он ведь будет кратковременным, и иногда такое простейшее укрытие может спасти», – заключил садовод.
Ранее сообщалось, что МЧС Москвы объявило «оранжевый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемых заморозков.

Температура до -5°С, которая прогнозируется в Московской области, особенно в низких местах, в ночь на 4 мая, может быть опасна для косточковых культур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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17 учреждений признаны лучшими в рейтинге подмосковных ветеринарных станций
03 мая 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Яндекс» опубликовал рейтинг ветеринарных станций Московской области. Жители региона оставили после их посещения более 7,5 тыс. отзывов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам жителей, большая часть учреждений Госветслужбы превышает 4,9 балла. Для нас это признание отличной работы и высокого уровня обслуживания клиентов. 17 учреждений были отмечены «Яндексом» как лучшее место», – сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, повысили свой рейтинг шесть ветеринарных учреждений региона из Краснознаменска, Люберец, Егорьевска, Коломны, Каширы и Климовска.

В пресс-службе также посоветовали по всем интересующим вопросам обращаться по телефону единого контакт-центра ветеринарной службы Подмосковья: 7(495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Молдавия впервые за 30 лет не будет транслировать пасхальную службу
Мэр Кишинёва: телевидение не будет транслировать богослужение в канун Пасхи
03 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Государственное телевидение Молдавии впервые за 30 лет не будет транслировать в прямом эфире пасхальную службу в кафедральном соборе Кишинёва. Об этом в свлём Telegram-канале написал мэр города Ион Чебан.
Отмечается, что речь идёт о государственном телеканале Moldova-1, который не будет показывать трансляцию службы.

Чебан подчеркнул, что городские власти будут своими силами организовывать онлайн-трансляцию главного богослужения на страницах мэрии в соцсетях. Также глава города пригласил все желающие телеканалы к сотрудничеству и пообещал бесплатно подключить их к трансляции.

Ранее в этот день сообщалось, что глава Молдавии Майя Санду провела встречи с митрополитом Кишинёва и всея Молдовы Владимиром и с митрополитом Бессарабии Петром. Они обсудили предстоящие пасхальные праздники. Политик призвала митрополитов способствовать сохранению мира во всём мире.

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#религия
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Названа лучшая защита дачи от воров
Депутат Чаплин рекомендовал оснастить дачу сигнализацией и видеокамерами
03 мая 2024, 19:01

Фото: iStock/Alexxusot

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что лучшей защитой дачи от грабителей являются сигнализация и видеокамеры.
Также помочь могут и датчики движения.

«Установите сигнализацию с датчиками высокой чувствительности на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях, подключите систему к гаджету. Установите светильники с датчиками движения вокруг дачи. Они включаются автоматически, если кто-то приближается к вашему участку. Яркое освещение отпугивает воров и создаёт видимость, что на территории есть люди», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее Никита Чаплин заявлял, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.

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#никита чаплин
#дачи
#безопасность
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Школьники с лесничими защитили от разрушений муравейники Наро-Фоминска
03 мая 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Юные лесоводы из школьного лесничества «Планета», организованного в Каменской средней школе, совершили познавательную прогулку в лес. Их сопровождали сотрудники Каменского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала Мособллеса, сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
«Лесничие-наставники рассказали об уникальных местах на территории лесного фонда и об их обитателях, в том числе о муравьях. Они подчеркнули, что муравейники нуждаются в охране от разрушений, которые происходят из-за человека, животных и птиц. Муравьиные дома часто повреждает и транспорт. Ребята прониклись сочувствием к крохотным санитарами леса и поняли, почему эти полезные насекомые нуждаются в нашей защите», – говорится в сообщении.
В Комитете лесного хозяйства Московской области добавили, что дети с наставниками оградили два небольших муравейника, чтобы предотвратить возможные разрушения.

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#московская область
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Россиянам назвали неочевидный продукт, улучшающий потенцию
03 мая 2024, 18:47

Фото: istock / grinvalds

В эфире программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали продукт, который способен улучшить потенцию.
Специалисты рекомендовали мужчинам употреблять сельдь. Этот вид рыбы имеет большое количество витамина D, который отвечает за уровень тестостерона в мужском организме.

Кроме того, рыба – источник важного элемента омега-3. Это вещество позволяет сохранить качество сосудов, которые оказывают немалое влияние на эрекцию.

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